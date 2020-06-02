Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — необходимость (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, является необходимостью.

Об этом во вторник сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева

В последнее время с самых высоких платформ подчеркивается поддержка международного сообщества принципов неприкосновенности границ, суверенитета и территориальной целостности. В пример можно привести речь вице-президента Евросоюза в заседании Совета безопасности ООН.

Прокомментировав эти процессы, Лейла Абдуллаева отметила, что события, происходящие в современном мире, в том числе глобальная угроза пандемии, наглядно демонстрирует, что есть необходимость в мире, в котором государства будут опираться на международные правила, уважать нормы и принципы международного права, где на передний план выйдет многопрофильность, и конечно, же будет развиваться дух международного сотрудничества.

В частности, кризис COVİD-19 открыто показал значимость государственных границ, необходимость обеспечения каждым государством безопасности своего населения в рамках признанных на международном уровне границ. Неслучайно, что высокопоставленный чиновник ЕС с такой высокой платформы как Совбез ООН говорит о мировом порядке, основанном на международных правилах, и подчеркивает, что в основе отношений со странами Восточного партнерства стоят принципы суверенитета и территориальной целостности, а также ссылается на Хельсинский заключительный акт от 1975 года, где отражены эти принципы.

Незадолго до этого в заключительном постановлении Совета ЕС по Восточному партнерству имелась отсылка к этим принципам, отраженным в Хельсинском заключительном акте и Парижской хартии, и эти принципы были перечислены в ряду совместных обязательств ЕС.

«Конкретно в нашем случае, это является отражением неизменной позиции Азербайджана, которую он регулярно озвучивает. Позиция главы государства, озвучиваемая, в том числе с самых высоких международных платформ, однозначно подчеркивает значимость поддержки норм и принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности государств. Данную позицию наша страна демонстрирует и в ходе переговорного процесса при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На самом деле для нас ничего не меняется, наша позиция неизменна и принципиальна. Однако эта решительная позиция международного сообществ является месседжем для некоторых государств, нарушающих международные правовые обязательства», - сказала Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы отметила, что позиция МИД Азербайджана в связи с провокационными действиями Армении озвучивается регулярно, применительно к противозаконным«выборам», либо игрушечной церемонии «инаугурации», а также в связи с другой незаконной деятельностью.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая в своей речи на открытии жилого комплекса «Гобу Парк - 3», возведенного для вынужденных переселенцев, ясно заявил, что территориальную целостность нашей страны поддерживают все международные организации, в том числе все ведущие страны мира. Так называемые «президентские выборы», проведенные в оккупированном регионе Азербайджана Нагорном Карабахе, вновь продемонстрировали это.

Ведущие страны мира и международные организации открыто заявили, что не признают ни эти «выборы», ни их результаты, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля. Рассказав в своем выступлении о процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, глава государства отметил, что на столе переговоров лежит документ о поэтапном решении конфликта.

Глава государства отметил, что целью урегулирования конфликта является полное и безвозвратное обеспечение суверенитета в рамках признанных на международном уровне границ. Мы всегда сообщали, что целью переговоров по урегулированию конфликта является устранение результатов оккупации, освобождение оккупированных территорий, и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, восстановление их прав. Как и заявил глава государства, никто не должен сомневаться в том, что мы добьемся этой цели», - отметила Лейла Абдуллаева.

Что касается переговорного процесса по урегулированию конфликта, глава пресс-службы отметила, что Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем решении конфликта, и выступает с позиции проведения основательных и субстантивных обсуждений в направлении поэтапного решения конфликта путем переговоров.

«Текущая ситуация в связи с глобальной пандемией не должна создавать помехи для урегулирования конфликта, наоборот, должна активизировать усилия в направлении скорейшего обеспечения в регионе мира и безопасности. Потому что, чем раньше будет урегулирован конфликт, государства, как указывает международное право, будут уважать признанные на международном уровне границы, тем раньше можно будет говорить о будущем прогрессе нашего независимого и процветающего региона. Таким образом, то, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — необходимость. Как и неоднократно заявляла азербайджанская сторона на самом высоком уровне, этот конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности нашей страны. Потому что, Нагорный Карабах – это Азербайджан!», - подытожила Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)