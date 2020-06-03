Состоялось открытие Тертерского Олимпийского спортивного комплекса
Политика 3 июня 2020 13:38 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере Олимпийского спортивного комплекса.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в комплексе условиями.
После ознакомления с комплексом глава государства встретился с группой спортсменов.
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