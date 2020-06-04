Открылся Тертерский филиал ОАО «Азерхалча» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 3 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.

Председатель Правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что здесь на 43 станках будут ткаться азербайджанские ковры и предпочтение будет отдаваться оригинальным карабахским ковровым орнаментам. Эти орнаменты подготовлены художниками "Азерхалча" на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики.

Было отмечено, что в здании имеются ткацкая мастерская, конференц-зал, медицинский кабинет, склад, столовая, зал для выставки и продажи ковров и ковровых изделий. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями. Предусмотрено, что здесь будут работать 150 ткачих и 14 административно-хозяйственных работников. В настоящее время работой обеспечены 85 человек, в том числе 71 ткачиха и 14 административно-хозяйственных работников.

Ткачихи несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь "Азерхалча", совершенствовали свои умения и навыки в области ковроткачества. После открытия филиала учебно-подготовительные курсы продолжат работу. Выпускники этих курсов получат учебные сертификаты ОАО "Азерхалча". Как и другие филиалы общества, Тертерский филиал обеспечен автобусом для транспортировки работников.

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Отметим, что ковроделие является одним из самых древних видов прикладного искусства в Азербайджане. Археологические раскопки, проведенные на территории нашей страны, и письменные источники свидетельствуют о том, что ковроткачество в Азербайджане появилось в бронзовом веке, то есть, 5 тысяч лет тому назад. Азербайджанский ковер отличается нескончаемым богатством красок, разнообразием узоров. Наши ковры украшают самые знаменитые музеи мира. Губа-Ширванская, Гянджа-Газахская, Карабахская, Тебризская школы ковроткачества известны во всем мире. Ковры, создаваемые в этих зонах, отличаются плотностью вязания, цветовыми оттенками, техникой тканья и орнаментами. В настоящее время искусство азербайджанского ковра переживает период возрождения. С этой точки зрения поручения Президента Ильхама Алиева и подписанные им распоряжения, направленные на развитие этой сферы, имеют большое значение.

В соответствии с распоряжениями главы государства, из запланированных к открытию 31 коврового предприятия уже сданы в эксплуатацию 13, 8 – готовы к вводу в действие. Проектируется строительство еще 10 фабрик. Кроме того, проводится важная работа по созданию прядильно-красильных фабрик, центра обработки готовых ковров, пунктов по заготовке шерсти и красителей.