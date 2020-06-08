Соблюдение законов и правил - вот единственный путь победы над коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
Лента новостей
Айдын Мирзазаде: Часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок
ГУГДП Азербайджана: За сутки к ответственности привлечены свыше 2500 водителей, нарушивших правила карантина
Соблюдение законов и правил - вот единственный путь победы над коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)