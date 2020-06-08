Распространены очередные видеокадры с "особо важного" заседания т.н. "Нацсовета" (ВИДЕО)

Политика 8 июня 2020 20:21 (UTC+04:00)
Распространены очередные видеокадры с "особо важного" заседания т.н. "Нацсовета" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространены очередные видеокадры с "особо важного" заседания так называемого "Национального совета".

Беседы его участников полны далеких от этики выражений, в них звучат оскорбления против оппозиционных партий REAL, "Умид" и других партий, в целом против азербайджанского общества.

В частности, Джамиль Гасанли сказал, что другие оппозиционные партии "превратились в такую тряпку, которая не годится даже для того, чтобы чистить обувь". А Рагим Гаджиев отметил, что "азербайджанское общество амбициозно, недисциплинированно, болтливо и безответственно". На это последовала реакция Гюльтакин Гаджибейли, которая, рассмеявшись, сказала, что это "прекрасная характеристика".

Вот как пользователи соцсетей прокомментировали эти видеокадры:

- "Это ужасно! Это те, кто оскорбляет собственный народ по указке зарубежных сил, поучает азербайджанское общество, якобы желая "показать истину"!";

- "Шоу сплетен тех, кто "печется о нации" продолжается. Находящийся в "блокаде" Али Керимли присоединился к заседанию посредством powerbank, ждем от "фронтовиков" убедительного опровержения".

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