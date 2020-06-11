МИД Азербайджана: Политика Армении, направленная на аннексию оккупированных территорий Азербайджана, обречена на провал (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Политика Армении, направленная на аннексию оккупированных территорий Азербайджана, обречена на провал.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи со строительством Арменией третьей магистрали, соединяющей оккупированные территории Азербайджана со страной-оккупантом.

"Строительство очередной, третьей магистрали, связывающей Армению с находящимся под оккупацией Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана, является частью незаконной деятельности, осуществляемой оккупантской Арменией в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана. Этот шаг Армении направлен на закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, а также может послужить целенаправленному изменению демографической ситуации на этих территориях, продолжению незаконного заселения, разграбления, эксплуатации природных ресурсов оккупированных территорий. В подготовленном МИД еще в 2016 году отчете "Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана", а также в отчетах, подготовленных МИД и ОАО "Азеркосмос" в 2019 году, с отражением незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана на снимках со спутника, представлено достаточно доказательств, подтверждающих незаконную деятельность страны-оккупанта. Эти доказательства выявляют тот факт, что Армения играет роль транспортного пункта в перевозке на международные рынки незаконно произведенной на оккупированной территории Азербайджана продукции, а также природных ресурсов страны. Незаконные действия Армении противоречат ее международным обязательствам, а также являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов. Вся ответственность за политику агрессии в отношении Азербайджана, удержание азербайджанских территорий под военной оккупацией и нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на этих территориях, а также за всю незаконную деятельность, осуществляемую на этих землях, лежит на Армении. Страна-оккупант рано или поздно ответит за содеянное", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)