Президенту пишут: Работа, проводимая Вами во имя развития Азербайджана, с благодарностью воспринимается нашим народом

Политика 11 июня 2020 21:48 (UTC+04:00)
Президенту пишут: Работа, проводимая Вами во имя развития Азербайджана, с благодарностью воспринимается нашим народом

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих писем.

Метанет Гулиева из села Байрамлы Шамкирского района пишет: «Уважаемый господин Президент, получив известие, изменившее мою жизнь, и вспоминая этот день, я еще раз поверила в существование божественной справедливости. Во время переживания больших проблем и закатный период жизни, а также ухудшения моего здоровья, я прочитала новость о том, что стала Президентским лауреатом. Невозможно описать словами, что я почувствовала тогда. Скажу только, что это известие стало бальзамом для моих ран, придало мне силы, возвратило к жизни, сподвигло на борьбу. Господин Президент, я признательна Вам за это! Многочисленные возможности, созданные Вами для людей с инвалидностью, работа, проводимая в этом направлении, позволяют лицам этой категории занять достойное место в обществе. От всей души могу сказать, что сегодня нет никаких препятствий для достижения цели таких молодых людей, как я. Мы всегда нуждаемся в Вашей заботе».

Вынужденный переселенец из Ходжалинского района Вагиф Бехбудов пишет: «Уважаемый господин Президент, наш современный Азербайджан, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, развивается день ото дня. Это развитие возможно благодаря Вашему труду и политической воле. Я – сын шехида, родился через три месяца после гибели отца. Меня назвали в его честь, и я горжусь этим. Я также горд тем, что ни в одной стране мира не проявляется столько внимания и заботы о семьях шехидов. Эту заботу можно расценить как логический результат проводимой Вами успешной социальной политики. Внимание и забота о каждой из семей шехидов вызывают у нас чувство гордости. В своих выступлениях Вы отмечаете, что каждый шехид и его семья в высшей степени ценны для азербайджанского государства и народа. Ваши встречи с семьями шехидов свидетельствуют о необратимости этой заботы. Поэтому день ото дня улучшается жизнь семей шехидов. Мы удовлетворены мерами, проводимыми по решению проблем семей шехидов, выражаем Вам признательность за заботу о нас».

Расим Мамедов и Саида Мамедова из города Сумгайыт пишут: «Ваше превосходительство, господин Президент, нас очень радуют жесткие меры, принимаемые под Вашим руководством против случаев коррупции. Мы внимательно наблюдаем за этой работой, ощущаем создание здоровой атмосферы, как во времена великого лидера Гейдара Алиева. А самое главное заключается в том, что Вы решительны и непоколебимы на этом пути, как Ваш отец… Ваша воля беспокоит многих. Наши внешние и внутренние враги не могут принять и никогда не примут эти успехи Азербайджана. Потому что достижения, завоеванные под Вашим руководством, для них – как ком в горле. Знайте, что весь народ верит Вам. Этот народ, показавший всему миру на площади Азадлыг в 1994-1995 годах, повинуясь лишь одной фразе общенационального лидера Гейдара Алиева, что находится вместе с ним, также после одной Вашей фразы всегда готов выйти на площадь и последовать за Вами. Да хранит Вас Аллах!».

Физули Гаджиев из Наримановского района Баку пишет: «Многоуважаемый господин Президент, читая Ваше Распоряжение от 8 июня 2020 года о создании Государственного культурно-исторического и природного заповедника «Гора Бешбармаг», я преисполнился чувством большой гордости. Потому что придание новой жизни уникальным культурно-историческим образцам не только на Кавказе и в Азербайджане, но и во всем мире доводится таким великим личностям, как Вы, любящим свою землю и историю. Уважаемый господин Президент, гора Бешбармаг – важная часть нашей великой истории. На этом священном месте встречались пророки Муса и Хызыр, здесь есть стена Бешбармаг, построенная в начале нашей эры, и другие бесчисленные исторические памятники. Выражаю Вам глубокую признательность, дорогой мой Президент! Это – грандиозный пример отношения к истории».

Авез Хагвердиев из города Мингячевир пишет: «Уважаемый Президент, Мингячевир, начавший развиваться благодаря вниманию и заботе великого лидера Гейдара Алиева, сегодня переживает период своего возрождения в результате проводимой Вами политики. Реконструкция согласно Вашему поручению ТЭЦ «Азербайджан», являющейся флагманом энергетики страны, успешно осуществляется. Работа по капитальному ремонту и восстановлению уже близка к завершению. Нынешний облик ТЭЦ «Азербайджан», проводимая там работа достойны похвалы. Господин Президент, выражаем Вам признательность за эту работу. Да хранит Вас Аллах!».

Эмин Панахов из Тертерского района: «Господин Президент, строительство грандиозного Олимпийского спортивного комплекса в нашем районе, о котором долгие годы мечтала тертерская молодежь и спортсмены, доставило нам безграничную радость. Олимпийский спортивный комплекс сыграет важную роль в пропаганде здорового образа жизни тертерской молодежи и повышении их интереса к спорту. Имеющиеся в комплексе для проведения различных спортивных соревнований универсальный зал, плавательный бассейн, залы для борьбы, бокса, баскетбольный и тренажерный залы, теннисный корт закладывают основу для успеха нашей молодежи на спортивных соревнованиях, проводимых в стране и на международных аренах. Мы будем также принимать спортивные соревнования, обеспечивать популярность спорта, защищать физическое и нравственное здоровье нашей молодежи. Господин Президент, от имени многочисленных представителей молодежи и спортсменов Тертерского района выражаем Вам признательность за внимание и заботу о молодежи, живущей на прифронтовой зоне. Наша молодежь ощущает Ваше внимание и заботу во всех областях и поддерживает Вас. Да хранит Вас Аллах!».

Сахават Меджнунов из Хазарского района города Баку: «Уважаемый господин Президент, работа, проводимая Вами для развития Азербайджана, повышения его авторитета среди государств мира, Ваша внутренняя и внешняя политика, а также широкомасштабные реформы внутри страны с благодарностью воспринимаются нашим народом. Пандемия коронавируса не обошла стороной и нашу страну. Ваши поручения по предотвращению широкого распространения эпидемии в нашей стране положительно воспринимаются и надлежащим образом выполняются населением страны. Вся эта работа связана с вниманием и заботой, проявляемых Вами о гражданах. Как военнослужащий, я уверен, что под Вашим мудрым руководством наши земли скоро будут освобождены от врагов, мы также в скором времени избавимся от коронавируса, охватившего мир. Выражаем Вам признательность за единовременное пособие, предоставленное благодаря Вам семьям участников Великой Отечественной войны. От имени жителей Хазарского региона, Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил желаем Вам и Вашей семье счастья, здоровья и новых успехов. Мы всегда с Вами!».

Хумай Бахышова, Турал Керимов и Кямал Наджафли из города Мингячевир пишут: «Уважаемый господин Президент, в соответствии с Вашими указаниями и рекомендациями реконструкция, проводимая в теплоэлектростанции «Азербайджан» успешно продолжается. Под Вашим руководством энергетическая отрасль нашей страны, стремительно развиваясь, вступила в новый этап. Азербайджан стал страной-экспортером электроэнергии. Проделанная работа, как показатель устойчивого развития нашего государства, радует и вдохновляет нас, молодых людей. Господин Президент, мингячевирская молодежь полностью поддерживает Вашу беспрецедентную работу. Мы выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу, желаем новых успехов на Вашем успешном пути. Пусть Всевышний ниспошлёт Вам крепкого здоровья, успехов в делах».

Явер Шукюров из села Халфали Сабирабадского района: «Любимый Президент азербайджанского народа, господин Верховный главнокомандующий, мы верим, что благодаря предпринятым Вами своевременным шагам и политике, направленной на защиту здоровья народа, скоро победим коронавирус. От себя лично и от имени своей семьи благодарю Вас за все, что Вы сделали. Как достойный преемник нашего великого лидера Гейдара Алиева, вы всегда с народом. Некоторые люди притворяются, что переживают за народ, на самом же деле, они никогда не приносили пользу народу. Мы Вас очень любим, потому что Ваши слова и дела едины. Ваша деятельность отражается в заботе о населении. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью, всех Ваших близких. Мы гордимся Вами и всегда рядом с Вами».

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