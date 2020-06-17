Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2)

Политика 17 июня 2020 00:20 (UTC+04:00)
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 16 июня по инициативе компании Microsoft состоялась видеоконференция с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, вице-президента компании Филиппа Рогге, ее руководителя по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанны-Луиз Линде и других представителей компании Microsoft.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, приветствуя участников видеоконференции, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Доброе утро.

Вице-президент Microsoft Филипп Рогге: Доброе утро.

Президент Ильхам Алиев: Очень приятно видеть вас.

Филипп Рогге: Мне тоже. Прошло несколько лет. Очень рад видеть Вас в полном здравии. Благодарим за то, что уделили время.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Вспоминаю нашу встречу несколько лет назад в Баку.

Филипп Рогге: Когда мы смогли приехать в лучшие времена.

Президент Ильхам Алиев: Да, но сегодня мы должны адаптироваться к нынешним реалиям.

Филипп Рогге: Совершенно верно. Благодарим Вас за предоставленную возможность. Меня сопровождают несколько коллег. С нашей стороны – региональный руководитель госпожа Ден Оуден, наш представитель по связям с правительством госпожа Вильдфанг и, конечно, генеральный менеджер по Азербайджану Гачай. Как я уже сказал, безусловно, мне бы хотелось лично находиться в Вашем прекрасном городе. Вы понимаете ситуацию во всем мире. Передаем Вам наши приветствия. Что касается меня, то я – со своей родины – Германии. Иметь возможность встретиться с Вами большой шанс для нас. Благодарим за то, что уделили внимание в столь сложное время. В первую очередь, хочу сказать, что был рад услышать о том, что влияние пандемии в Вашей стране в достаточной степени находится под контролем. Я поддерживаю связь с мировыми лидерами, поэтому знаю, что это не всегда так. Наконец, Вам известно, что помимо технологий и всей проводимой нами работы для нас приоритетом являются здоровье и жизнь человека. Поздравляем Вас и Ваше правительство с работой, направленной на охрану здоровья каждого человека. Однако пандемия не делает различий. Поэтому мы должны быть осторожными. Во-вторых, еще раз выражаем Вам признательность за сегодняшнюю возможность пообщаться с Вами. Я бы сказал, что для определения того, где наши технологии могут быть эффективно использованы в это непростое время, мы имели возможность в последние несколько месяцев пообщаться со многими мировыми лидерами. В связи с этим мне хотелось бы иметь возможность побеседовать с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, большое спасибо. Очень рад вновь видеть вас в этой новой реальности. Я ценю вашу инициативу по организации нынешней видеоконференции, так как жизнь продолжается. Несмотря на то, что пандемия, конечно, серьезно влияет на наш традиционный образ жизни, мы должны адаптироваться к реальности. Благодарим вас за слова о наших усилиях, направленных на преодоление пандемии. Действительно, в решении этого важного вопроса Азербайджан был приведен в пример Всемирной организацией здравоохранения. Ситуация находится под контролем. В то же время мы не только уделяем внимание внутренним вопросам, но и осуществляем деятельность в глобальном масштабе. Азербайджан уже оказал гуманитарную помощь 29 странам, и этот процесс продолжается. Мы позиционируем себя как надежный член международного сообщества.

Таким образом, что касается нашей деятельности и планов на будущее, то, конечно, основное внимание мы уделили защите людей от коронавируса и отчетливо понимаем, что это окажет очень негативное влияние на наш экономический рост. У нас были очень большие перспективы на этот год, и первый квартал года был весьма обнадеживающим. Однако итоги пяти месяцев свидетельствуют о небольшом сокращении в валовом внутреннем продукте – примерно на 1,7 процента. Но в то же время в некоторых секторах экономики, в частности, секторах, не связанных с нефтью и газом, отмечен рост. Поэтому сегодня мы согласуем ограничительные меры, так как COVID-19 еще существует. В то же время мы начинаем открывать нашу страну и восстанавливать деятельность различных сфер нашей жизни. Таким образом, надеюсь, что этот сбалансированный подход поможет нам, в первую очередь, продолжить успешную борьбу с пандемией. В то же время мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей.

Что касается нашего сотрудничества после встречи, проведенной два года назад в Баку, то, как вам известно, мы подписали соглашение. Перед встречей мне сообщили, что выданы десятки тысяч лицензий, и эта работа в настоящее время успешно продолжается. Хорошие результаты дают наши совместные усилия против пиратства. Что касается наших планов на будущее, то, наверное, вам известно, что в настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации. Надеемся на хорошее сотрудничество с Microsoft в этом вопросе. Эта программа запланирована на предстоящие пять лет. Одновременно в нашу повестку дня входят вопросы, связанные с детальной разработкой стратегии по искусственному интеллекту. В повестке дня постоянно находится кибербезопасность, так как это проблема, к которой должны быть готовы все страны. До сих пор у нас не было крупных фактов, однако никто не застрахован. Поэтому это тоже остается в числе наших приоритетов на будущее. Конечно, я посмотрел список реализованных проектов. Сотрудничество между нами достаточно впечатляющее, и уверен, что в предстоящие годы это усилит наше партнерство. Кроме того, нынешняя ситуация, связанная с пандемией, вынуждает нас взглянуть на вопросы образования, дистанционного образования под новым углом зрения. Хотя у нас не было достаточно времени для адаптации к сложившейся ситуации, были предприняты определенные шаги, так как наши школы и университеты с марта закрыты. Мы должны подготовиться к новому учебному году, который начнется 15 сентября. Нам неизвестно, какой будет ситуация с пандемией к тому времени, мы не знаем, сможем ли открыть школы и университеты, поэтому мы должны быть готовыми к худшему сценарию. Если проблема продолжается и постепенно ухудшается, то нам придется подумать об этом. Но об этом надо думать уже сейчас. В том числе, вопросы, связанные с дистанционной работой… Это тоже чрезвычайно важно для страны. Это примерно те сферы, на которых мы сосредоточили внимание в наших планах.

Филипп Рогге: Благодарю. Считаю, что это соответствует практике, с которой столкнулись большинство стран мира, с которыми мы сотрудничаем, и нынешней ситуации. Что касается темы образования, то считаю, что это, скорее всего, стало одним из наших основных достижений, в том смысле, что нам удалось наладить связь почти для 1 миллиона ваших студентов. До этого времени мы, считаю, обеспечили то, что их будущему ничего не препятствует, и, к счастью, мы находимся дома. Понятно, что это – важная инвестиция для будущего. Горжусь работой, проводимой нашими командами и партнерами с работниками образования в вашем министерстве для всеобщей координации за кратчайший срок - в течение нескольких недель.

Проблема, с которой мы столкнулись в других странах, заключается в том, что количество устройств в домах ограничено. Понимаю, что для вас это не проблема, и это – хорошая новость. На самом деле многие страны испытали трудности для приобретения достаточного количества устройств. Мать, отец и дети находятся дома и спорят о том, кто будет пользоваться компьютером. Но у вас, по всей видимости, такой проблемы нет, и это хорошо.

Информируя об опыте Microsoft в области дистанционной работы, Филипп Рогге отметил, что представляемая им компания во многих странах применила такой путь решения и выступила с вопросом о создании виртуальных рабочих столов для обеспечения безопасного доступа людей к инфраструктуре в любое время. Коснувшись вопроса кибербезопасности, Филипп Рогге подчеркнул, что в период пандемии увеличилось количество кибератак. Вице-президент Microsoft рассказал о работе, проводимой компанией в области предотвращения таких атак. Филипп Рогге также рассказал об "облачных вычислениях", отметил их эффективность и значение. Он подчеркнул, что эта технология уже используется во многих странах. Филипп Рогге с удовлетворением сообщил, что платформа искусственного интеллекта компании Microsoft в скором времени освоит и азербайджанский язык. Он отметил, что рад сообщить эту приятную новость, и подчеркнул, что с нетерпением ожидает, когда услуга перевода будет передана в пользование.

Подчеркнув роль этого в глобализации экономики, развитии онлайн и офлайн экономики, туризма, вице-президент компании Microsoft Филипп Рогге сказал:

- Эта технология также нужна для выхода на глобальный рынок, так как "облачные вычисления" - это территория такого глобального рынка, выход на который имеет каждый. Лучшие талантливые люди из Азербайджана вполне эффективно могут конкурировать на глобальном рынке. Для того, чтобы они действительно обладали экономической силой по "облачным вычислениям", не надо работать из Сан-Франциско или Силиконовой долины. Считаю, что за коренными переменами стоят экономические возможности. Мое предложение заключается в том, чтобы подумать над этими вопросами, рассмотреть, как мы вместе можем продвинуть программы, стартапы по цифровым умениям людей, как в широком смысле, так и в смысле стартапа. Считаю, что есть много возможностей.

Выступивший затем министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде сказал:

- Господин Президент, уважаемые коллеги, мы тесно сотрудничаем с Microsoft во всех областях, в частности, в таких сферах, как борьба с инфраструктурой открытых ключей, кибербезопасность, применение информационных технологий в образовании, технология интернет вещей и обучение кадров. Господин Президент, в соответствии с Вашим указанием мы в 2018 году подписали договор с целью получения лицензионного программного обеспечения для правительственных агентств. Мы провели встречи с представительством компании в Азербайджане, обсудили новое предложение и развитие новых проектов. Благодарю за внимание.

Далее выступил помощник Президента Шахмар Мовсумов, который сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Считаю, что мы наладили очень хорошее сотрудничество с компанией Microsoft, в настоящее время мы работаем над инновационной стратегией Азербайджана для достижения экономического развития на основе инновативных подходов. Мы сотрудничаем с компанией Microsoft и в этом вопросе. Мы призываем компанию Microsoft к еще большей активности. Считаем, что Азербайджан обладает большим потенциалом с целью создания Абшеронской долины наподобие Силиконовой долины, для того, чтобы стать центром инноваций в нашем регионе. Мы высоко оцениваем активное участие компании Microsoft в этом вопросе. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Мне также хочется отметить, что Азербайджан уже становится региональным центром по промышленной революции. На этот раз во время Давосского экономического форума мы с господином Бёрге Бренде подписали документ о создании в Баку Регионального центра Давоса по Четвертой промышленной революции. Таким образом, этот центр охватит не только Азербайджан, но и страны региона. Поэтому считаю, что для нас было бы естественным продвинуться дальше и поработать с вами над инновационным центром. Наша основная стратегия, как вы знаете, заключается в сокращении зависимости от углеводородных ресурсов и достижении устойчивого развития на основе инноваций, новых технологий и современного управления. Поэтому считаю, что совместная работа над этим вопросом может укрепить наше сотрудничество.

Главный менеджер кластера Multicountry компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе Анке ден Оуден рассказала о сотрудничестве с соответствующими министерствами Азербайджана, инновациях, подготовленных представляемой ею компанией.

Подчеркнув, что программа Teams очень полезна для работников образования, а также учителей, Анке ден Оуден сказала:

- Мы не только привержены поддержке азербайджанского языка, но и считаем своим обязательством поддержку данных программы Teams. Вы являетесь одной из самых инновативных стран в области образования. Нам хотелось бы продолжить эту работу. На заднем плане – виды Азербайджана, прекрасный ландшафт, панорамы города. Можно было бы сделать хорошее фото.

Генеральный менеджер компании Microsoft Азербайджан Гачай Мирзоев коснулся работы, проводимой компанией в нашей стране. Он подчеркнул, что компания Microsoft Азербайджан осуществляет свои обязательства в соответствии с национальной стратегией.

Филипп Рогге: Благодарю, господин Президент, я признателен Вам за то, что уделили время, и за Вашу поддержку. Это – возможность для нас. Все мы с нетерпением ожидаем будущих возможностей и, как команда, которая намерена продолжить работу, знаем, что есть много возможностей. Прежде всего мы действительно с нетерпением ожидаем возвращения в Баку. Я также огорчился, прочитав на прошлой неделе, что, к сожалению, Гран-при Формула 1 по понятным причинам не состоится. По крайней мере, у вас состоялось виртуальное Гран-при, и я увидел его. Желаю Вам успехов в области здравоохранения, в экономической сфере, можете рассчитывать на нашу помощь в продолжении инвестирования и создании дорожной карты для трансформации будущего. Мы в Вашем распоряжении, можете использовать наши возможности так, как считаете целесообразным. Мы находимся здесь для Вас.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Я признателен вам за эту видеосвязь. Это – хорошая возможность для того, чтобы рассмотреть работу, проделанную после нашей встречи в Баку в 2018 году, и спланировать дальнейшие действия. Считаю, что партнерство, продолжающееся уже более 15 лет после начала деятельности Microsoft в Азербайджане, имеет большой потенциал и большое будущее. Мы будем партнерами на протяжении предстоящих долгих лет. Еще раз благодарю. Рад был видеть вас. Желаю вам успехов. Надеюсь увидеть вас в Баку после пандемии.

Филипп Рогге: Непременно. Лично признателен Вам.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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