В Азербайджане лица, приговоренные к общественным работам, будут носить электронный браслет
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за лицами, приговоренными судом к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль, сообщает в четверг Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке в Уголовный кодекс, которая во втором чтении обсуждалась на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправке, в Кодекс вносится статья 47.2-1 нижеследующего содержания:
"47.2-1. В местах выполнения общественных работ на лиц, приговоренных судом к общественным работам, накладывается обязанность носить электронный браслет, и следить за тем, чтобы он был включенным".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )
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