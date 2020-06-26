Сахиба Гафарова: Азербайджанский народ глубоко уважает и верит в свою армию, справедливо гордясь ею

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Спикер парламента отметила, что доблестная азербайджанская армия отмечает свое 102-летие: "В связи с этим поздравляю всех представителей азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и азербайджанский народ. Желаю азербайджанской армии вечного существования. Она является одним из основных элементов обеспечения безопасности азербайджанского народа, мира и спокойствия в стране. Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в последние годы Вооруженные силы Азербайджана прошли очень большой путь развития. Благодаря проводимым широкомасштабным реформам усилилось материально-техническое снабжение армии, повысились ее боеспособность и профессионализм. Сегодня азербайджанская армия в ряду сильнейших армий мира, и способна выполнить любую стоящую перед ней задачу. Мы стали свидетелями этого в ходе апрельских боев 2016 года. Азербайджанский народ глубоко уважает и верит в свою армию, справедливо гордясь ею".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)