Бахруз Гулиев: Те, кто радуется падению цен на нефть, не любят свое государство и народ

Политика 27 июня 2020 13:53 (UTC+04:00)
Бахруз Гулиев: Те, кто радуется падению цен на нефть, не любят свое государство и народ

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мире, и способна выполнить любую поставленную задачу.

Об этом сказал Trend в субботу главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя выступление Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева на открытии Н-ской воинской части минобороны 25 июня.

Гулиев отметил, что страна отметила 102-ю годовщину с периода создания Вооруженных сил, и каждый азербайджанец гордится своей доблестной армией.

По его словам, после восстановления независимости страны для достижения сегодняшних успехов был пройден нелегкий путь: «Глава государства акцентировал внимание на этом вопросе, подчеркнув, что по причине предательств НФА, рвавшегося к власти, произошло много трагедий. НФА прибег к самым грязным, самым вероломным действиям, сдал Шушу армянам. В мае 1992 года Шуша и Лачын были оккупированы, группы Народного фронта незаконным путем пришли к власти, затем был оккупирован Кельбаджар, после чего между оккупантской Арменией и Нагорным Карабахом возникла географическая связь. В результате предательской деятельности НФА наши земли оказались под оккупацией. И если бы не возвращение к руководству страной Гейдара Алиева, то неизвестно, какие еще беды обрушились бы на азербайджанский народ».

Как отметил Гулиев, сегодня антиазербайджанские группы, вновь обозначившие свои претензии на власть, не скрывая этого, радуются глобальным проблемам, мешающим развитию Азербайджана: «Глава государства отметил, что эти группы радуются тому, что цены на нефть упали до 14 долларов. Такие элементы не могут любить государство и народ, не могут уважать свою армию, потому что они всегда были заодно с внешним врагом. Глава государства также напомнил о дезертирстве тогдашнего госсекретаря и президента, предавших народ. Поэтому народ никогда не признавал и не признает их».

Он добавил, что в последние годы в процессе армейского строительства применяются отечественные стандарты, которые достойны самой высокой оценки: «Как подчеркнул в своем выступлении глава государства, есть достаточно много новшеств, созданы все возможности для несения службы на высоком уровне. Социально-бытовые условия солдат и офицеров отвечают самым высоким стандартам, в казармах даже установлены кондиционеры. Глава государства добавил, что по его указанию все воинские части, городки, военные базы фактически заново перестраиваются, чем еще больше улучшаются условия несения службы. Вопросы армейского строительства являются для страны приоритетными».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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