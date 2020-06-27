Дарья Гревцова: Для Армении единственный выход из экономического тупика - это деоккупация азербайджанских территорий

БАКУ/Trend/ - Усиление военной мощи является одним из главных приоритетов для Азербайджана, 20 процентов территорий которого оккупированы Арменией.

Об этом заявила Trend заместитель директора российского Института политических исследований, политолог Дарья Гревцова.

По мнению российского эксперта, для Армении единственным выходом из экономического тупика является деоккупация азербайджанских территорий.

«Соотношение вооруженных сил Армении и Азербайджана очевидно в пользу Азербайджана. В связи с нежеланием Еревана решить вопрос Нагорного Карабаха мирным способом Баку постепенно наращивал свой военный потенциал. В итоге Азербайджан тратит на свою армию гораздо больше, чем Армения. Также численность обученного резерва вооруженных сил превосходит армянскую сторону. Вооружение азербайджанской армии существенно обновилось в последние годы, в том числе благодаря массовым поставкам современного и качественного оружия из России.

Как указывают военные эксперты, азербайджанская армия приобрела у России серьезный комплект инженерно-саперной техники и оборудования, который предназначен для преодоления укрепленных участков эшелонированной обороны карабахской армии. Из числа новых систем, имеющихся на вооружении Азербайджана, также стоит упомянуть беспилотные аппараты, в том числе, ударные. У Армении же, в основном, вооруженные силы состоят из советского наследства. Военные эксперты полагают, что установить реальные боевые возможности армянских вооруженных сил, включая формирования Нагорного Карабаха трудно, они тщательно засекречивают данные о численности своей боевой техники.

Но что точно очевидно, что Армения уступает в оснащенности современной боевой техникой. Собственными средствами на закупку современных вооружений Ереван сегодня почти не располагает, поэтому получаемая из России техника в основном передается в кредит или в рамках сотрудничества по ОДКБ и в гораздо меньшем объеме, чем закупает Азербайджан», - заявила Гревцова.

Эксперт подчеркнула, что российская военная база расположенная в Гюмри, в рамках ОДКБ может быть задействована только если будет совершена агрессия против самой Армении, а война в Нагорном Карабахе не является поводом для действий российских сил.

«Азербайджан вправе вернуть свои оккупированные территории в рамках правил и законов международного права, которые нарушаются Арменией с момента захвата ею территорий соседнего государства. Это подтверждают и резолюции СовБеза ООН и других международных организаций. Поэтому Армении, которая пребывает в состоянии социально-экономического и политического кризиса должна быть готова к возврату территорий соседнего государства, приняв такое взвешенное решение в ходе субстантивных переговоров с Азербайджаном», - резюмировала российский аналитик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году в виду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова