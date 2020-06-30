В Азербайджане будет отмечен 145-летний юбилей национальной прессы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 июня подписал распоряжение о проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы.

В распоряжении говорится, что с целью сохранения и пропаганды традиций национальной прессы в Азербайджане, места СМИ в общественно-политической жизни страны и их роли процессе строительства современного общества в стране будет широко отмечен 145-летний юбилей национальной прессы Азербайджана.

Администрации Президента Азербайджана поручено обеспечить проведение юбилейных мероприятий с учетом рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров и требований карантинного режима, введенного на территории Азербайджана в связи с пандемией коронавируса (COVID-19); на основании данных журналистских организаций и редакций в течение одного месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о награждении журналистов, имеющих особые заслуги в развитии азербайджанской национальной прессы.