Эльхан Алескеров: Пандемия станет моментом истины для ООН

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно действует служба "ASAN". Миллионы граждан пользуются и остаются довольны этой системой, поскольку данная служба существенно ударила по коррупции. Людям теперь не приходится беспокоиться о том, что им придется столкнуться со взяточничеством.

Как передает Trend Об этом сказал директор Международного экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, выступая на презентации доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленного руководителем спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместителем генерального директора агентства Trend Гюльнарой Мамедзаде и научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.

Алескеров также акцентировал внимание экспертов на значимости центров "DOST", функционирующих в Азербайджане.

"Эта система создана именно в социальной сфере и является существенной поддержкой населению, особенно в период кризиса, связанного с пандемией, когда масса людей не имеет возможности работать. И центры "DOST" доказывают свою эффективность. Более того, центры "DOST" непосредственно связаны со службой "ASAN" и являются ее логическим продолжением", - сказал руководитель Baku Network.

Он также прокомментировал положения Доклада, касающиеся внешней политики Азербайджана, включая российско-азербайджанское взаимодействие.

"Азербайджан и РФ тесно сотрудничают, в том числе на уровне ПАСЕ. В самые сложные периоды дипломатии обе страны оказывали друг другу поддержку, выступая с единых позиций", - сказал Алескеров.

Он также подчеркнул значимость инициатив, с которыми выступил Азербайджан на международном уровне. Как и отмечено в Докладе, очень важным является созыв Азербайджаном, как председательствующей страной, саммитов посредством видеоконференции в формате стран Тюркского совета, Движения неприсоединения.

"В процессе обсуждений дискутировалась идея о том, что нужно возродить роль ООН. Поскольку у мноих стран, включая Азербайджан, РФ и другие, вероятно, есть множество претензий к ООН, поскольку эта структура периодически выступает с неадекватными заявлениями. В частности, в период пандемии ООН самоустранилась, и на авансцену была выдвинута ВОЗ - организация, которая в мировом сообществе вызывает неоднозначную реакцию. Одной из причин недоверия к ВОЗ является то, что эта междунаодная организация не выработала единую линию, которая бы способствовала борьбе с коронавирусом", - сказал Алескеров.

При этом он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, азербайджанская дипломатия сыграли существенную роль в сплочении международного сообщества в борьбе с пандемией, выступив с рядом инициатив, в том числе на площадке Движения неприсоединения, в котором участвуют 120 стран.

"Мы выработали предложение провести чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН. Это существенный момент для азербайджанской дипломатии. Председательство в ДН позволило Азербайджану собрать и мобилизовать 97 стран мира, которые проголосовали "за", поддержав инициативу Азербайджана. Благодаря усилиям Баку удалось привлечь 130 стран. В ближайшее время Генассамблея ООН должна собраться, чтобы вопрос борьбы с коронавирусом актуализировался на уровне мировой политической элиты", - сказал директор Baku Network.

Он подчеркнул, что было бы интересно послушать мнения многих стран, потому что ООН - это та платформа, с которой мы должны спросить по многим вопросам.

"Момент истины для ООН приближается", - сказал он, подчеркнув, что Азербайджан сумел склонить 130 стран к тому, чтобы было проведено чрезвычайное заседание ООН по коронавирусу.

Эксперт прокомментировал и транснациональные логистические проекты, в которых задействован Азербайджан.

"Проект "Один пояс - Один путь" появился спустя 17 лет после открытия программы TRASECA по созданию транспортно-комуникационого коридора "Запад-Восток". То есть, этот коридор - не часть китайского проекта, он был создан именно по инициативе Баку, так как Азербайджан искал выходы в сторону Европы. И эта железная дорога уже заложила основу всему транспортному коридору. Иницитива Китая, обозначенная в 2010 году, уже носила более глобальный характер для охвата огромного региона.

Особую важность имеет и проект "Север-Юг, сказал Алескеров, напомнив, что ранее состоялся трехсторонний саммит Россия-Азербайджан-Иран в Баку. Три президента обговорили этот проект.

"Примечательно, что в Иране этот проект реализуется на средства 500 млн. кредита, выделенного Азербайджаном. Связь проектов "Север-Юг" и "Запад-Восток" принесет Азербайджану большие политические и экономические дивиденды", - сказал Алескеров.

Он также прокомментировал положения Доклада по каспийской теме.

"Очень важно усилить координацию прикаспийских стран в плане защиты экологии Каспия, поскольку Каспий отходит от побережья. Уровень Каспия упал уже на 5-6 метров. Каспий надо беречь, так как экологическая ситуация на Каспии ухудшается", - отметил эксперт.

Он также акцентировал внимание на теме сотрудничества правоохранительных органов РФ и АР. "На границе Азербайджана и России проблемы решаются в дружеской атмосфере. Развивается также сотрудничество в военно-технической сфере. Так, происходит обучение азербайджанских военных в учебных заведениях Москвы. У нас есть фундамент в области создания совместных военных предприятий. Есть совместные предприятия по производству российских самолетов Ми-24 в Баку. Это важный пример нашего успешного сотрудничества", - сказал Алескеров.

Он также отметил на презентации Доклада, что Азербайджан запустил три спутника в космос. В Азербайджане действует Центр космических исследований.

"Эта сфера имеет важное значение в развитии нанотехнологий и нашего видения электронного правительства", - сказал Алескеров, подчеркнув, что все эти моменты были качественно изложены в совместном докладе с участием азербайджанских и российских экспертов.