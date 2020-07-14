Более чем 50-летний период истории Азербайджана в ХХ веке тесно связан с личностью и созидательной деятельностью гениального Гейдара Алиева - академик

Политика 14 июля 2020 10:31 (UTC+04:00)
Более чем 50-летний период истории Азербайджана в ХХ веке тесно связан с личностью и созидательной деятельностью гениального Гейдара Алиева - академик

БАКУ /Trend/ - Более чем 50-летний период истории Азербайджана в ХХ веке тесно связан с личностью и созидательной деятельностью гениального Гейдара Алиева.

Об этом во вторник сказал Trend директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов.

По его словам, великий лидер Гейдар Алиев стал победителем в борьбе нашего народа за свое спасение и основателем нового Азербайджана. Он приступил к этому созиданию Азербайджана еще в 40-х годах ХХ века. Преодолев все препятствия и трудности, Гейдар Алиев достиг поста председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров Азербайджанской ССР, который был основной опорой СССР в нашей стране. Именно Гейдар Алиев впервые приступил к выполнению чрезвычайно сложной и славной задачи - азербайджанизации КГБ и очищению нашего народа от врагов в самый сильный период советского режима.

Махмудов добавил, что Гейдар Алиев защитил от репрессий и преследований не только выдающихся представителей нашей интеллигенции, но и талантливой молодежи.

"В начале 60-х годов прошлого века я был секретарем студенческой комсомольской организации. Один из талантливых студентов раздавал листовки, в которых осуждалось советское государство. Все мы боялись, что этого молодого человека просто уничтожат. Мне велели провести закрытое собрание комсомола, где принимал участие и Гейдар Алиев, представляющий КГБ. Были разные речи. Одна группа требовала, чтобы молодому человеку пошли на уступки, в то время как другая группа требовала его исключения из университета. Затем, почти час выступал Гейдар Алиев. Его речь была крайне поучительной, и в заключение всего двумя предложениями спас судьбу этого молодого человека от всех опасности. Гейдар Алиев сказал: "Я вижу, что здоровая молодежь, смело защищающая своих товарищей, здесь составляет большинство, им под силу перевоспитать этого молодого человека". Позднее мы поняли, что работа в таких структурах, как КГБ, смелого азербайджанца, который любит свой народ, означает спасение тысяч наших детей от опасности уничтожения. Я и позднее неоднократно становился очевидцем того, как Гейдар Алиев спасал от репрессий многих сыновей, представителей интеллигенции нашего народа", - подчеркнул Махмудов.

Он сказал, что в условиях глубокого упадка во всех сферах жизни в Азербайджанской ССР в 1969 году Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана и занял пост главы государства республики. Таким образом, еще в период Советского Азербайджана начался великий поворотный момент - от упадка к прогрессу. "Последующее развитие исторических событий доказало, что Гейдар Алиев с того времени начал строить сегодняшний новый, независимый Азербайджан.

В годы руководства Азербайджаном Гейдар Алиев, преодолев тысячи препятствий, в том числе созданные армянскими группировками в Кремле, добился того, чтобы Советское правительство приняло важные решения, которые обеспечили всестороннее развитие Азербайджана. Так же решительно он обеспечил выполнение этих решений. Созидательный гений народа был целиком и полностью мобилизован на всеобщее развитие Азербайджана", - отметил Махмудов.

Академик сказал, что средства, выделяемые Центром на развитие Азербайджана, увеличивались. В результате 1970-1985 годы вошли в историю Советского Азербайджана, как самый яркий период строительства. Рост был зафиксирован во всех сферах промышленности и сельского хозяйства. В экономике республики были осуществлены важные структурные изменения. Были созданы новые и прогрессивные индустриальные отрасли.

По словам Махмудова, благодаря дальновидной политике, мудрому и умелому руководству Гейдара Алиева Азербайджан в то время стал самой передовой сельскохозяйственной республикой во всем Советском Союзе, в том числе превратился в край передового хлопководства и виноградарства. Социально-экономическое положение сельских трудящихся существенно улучшилось. В азербайджанских селах были проведены беспрецедентные работы по строительству, и обустройству, культурному созиданию.

Академик отметил, что в 1970-1985 годы за короткий исторический временной период на всей территории республики были созданы сотни заводов, фабрик и производственных участков, заработали крупные индустриальные предприятия. Азербайджан занимал одно из ведущих мест в Советском Союзе по многим важным направлениям производства. Продукция 350 наименований азербайджанского производства экспортировалась в 65 стран мира.

Махмудов сказал, что объем промышленного производства в течение этих лет, был равен объему производства за предыдущие 50 лет. В те годы Азербайджан напоминал огромную строительную площадку. Лик Баку и регионов республики полностью преобразились. Гейдар Алиев превратил Азербайджан в самую узнаваемую республику на всем советском пространстве, и сделал его известным во всем мире.

"Гейдар Алиев еще в те годы начал закладывать основы национальной армии сегодняшнего независимого Азербайджана. В 1971 году великий лидер создал Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского в Баку, чтобы обеспечить поступление азербайджанской молодежи в высшие военные училища СССР и подготовить национальные военные кадры. Будучи обеспокоенным тем, что в учебно-космическом центре подготовки СССР не было азербайджанской молодежи, лидер Азербайджана взял под личный контроль отправку молодежи для учебы в высшие летные училища.

Я хорошо помню, был конец 70-х годов. Нас пригласили на традиционное совещание в ЦК в связи с приемом студентов в вузы. После того как Гейдар Алиев выслушал министра образования и нескольких ректоров вузов, он дал слово начальнику Общевойскового командного училища и сразу же задал ему вопрос о численности студентов из местного населения?. Гейдар Алиев, оставшийся недовольным полученным ответом, то есть тем, что азербайджанцы слабо привлекались к военному обучению, резко раскритиковал начальника училища и дал ему конкретные поручения. Получилось так, что я вновь принимал участие в совещании ЦК в связи с приемом студентов в вузы в следующем году. Гейдар Алиев вновь пригласил начальника Общевойскового командного училища к трибуне. И на этот раз начальник привел соответствующие цифры. Как и прежде Гейдар Алиев поинтересовался ходом этой важной работы, в особенности соотношением числа местных студентов к общему числу. Несмотря на определенные продвижения, он вновь выразил недовольство", - сказал Ягуб Махмудов. Гейдар Алиев лично руководил всей этой стратегически важной работой, рассчитанной на будущее развитие Азербайджана. Одним словом, великий азербайджанец, который всегда думал о будущем своего народа, еще в ту пору, опережая время, создал сильный человеческий кадровый потенциал для Азербайджана XXI века. Молодежная политика Гейдара Алиева сегодня успешно реализуется его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым, и наша молодежь отправляется учиться в Шанхай, Гарвард, Париж, Берлин и университеты других городов мира.

"Я живой свидетель того, как Гейдар Алиев смело защищал национальное возрождение нашего народа в советское время. В то время я работал в Энциклопедии Азербайджана, одном из главных центров национального пробуждения в нашей стране. Энциклопедисты и ведущие деятели интеллигенции во главе с нашим великим мыслителем Расулом Рзой в то время предпринимали очень смелые шаги.

Многие вопросы, в том числе такие как ключевая роль тюркских этносов в становлении нашего народа, оккупация Северного Азербайджана Царской Россией, прогрессивная роль деятелей АДР в нашей истории, объективное оценивание этих деятелей, оккупация в апреле 1920 года поднимались именно энциклопедистами. Я не забыл и то, что враги нашего национального пробуждения трудились не покладая рук, чтобы запятнать нас.

Несмотря на все это, в марте 1971 года Гейдар Алиев поручил мне ответственную должность заместителя главного редактора энциклопедии по научной работе. В те годы, благодаря именно его поддержке, мы смогли впервые опубликовать исторические карты Азербайджана. Вскоре некие силы попытались назвать нас «националистами», «буржуазными идеологами», «врагами советского правительства и России». В тот период национальные предатели привезли в Баку сына совершившего мартовский геноцид 1918 года Степана Шаумяна - Левона Шаумяна, который тогда работал первым заместителем главного редактора "Большой Советской Энциклопедии". Темные силы приложили все усилия, чтобы запятнать азербайджанскую интеллигенцию. Однако они не смогли достичь своих целей. Именно благодаря Гейдару Алиеву и энциклопедисты, и большая группа интеллигентов, в том числе и я, не только спаслись от преследований КГБ, но и от партийного наказания, которое в то время считалось особенно страшным. Неопровержимый исторический факт то, что за годы правления великого лидера в Азербайджане впервые большое количество наших выдающихся художников, поэтов, писателей, композиторов - были удостоены почетного звания Героя Социалистического Труда", - сказал Махмудов.

Он добавил, что историческая значимость титанической созидательной работы, проведенной Гейдаром Алиевым, когда он в первый раз руководил Азербайджаном, заключается в том, что у нашего народа пробудилась национальная гордость, национальное самосознание, возродились чувства свободы и независимости. Фактически это означало, что национальное пробуждение азербайджанского народа в 1970-х годах вступило в новый этап - этап восхождения. Это является беспрецедентной заслугой Гейдара Алиева в истории борьбы нашего народа за независимость. Доблестный путь борьбы, стратегия развития, основы которых были заложены в 40-х годах прошлого столетия гениальным политиком мировой истории Гейдаром Алиевым во имя своей Родины, блестящего будущего своего народа, сегодня успешно реализуется и творчески развивается Президентом Ильхамом Алиевым, и тем самым обеспечивается неуклонный подъем Азербайджанской Республики. Благодаря мудрой и смелой политике главы государства Азербайджан стал одной из самых передовых и влиятельных стран мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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