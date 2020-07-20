Проблема Мецаморской АЭС или как в Армении подменяют понятия

БАКУ /Trend/ - Способ подмены понятий в армянском политическом сознании всегда был популярен. Одним из самых ярких примеров тому является галдеж, который поднялся по поводу возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции (Армянской АЭС).

Напомним, о том, что Баку может пойти на такой шаг, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, отвечая на вопрос о том, может ли Армения нанести удар по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий Азербайджана. Казалось бы, все правильно, так и должно было быть. На войне как на войне, ответная реакция Азербайджана на удары по плотине Мингечевирского водохранилища должна быть адекватна.

Теперь вернемся к армянской атомной электростанции.

Во-первых, необходимо отметить, что Мецаморская АЭС остановлена с целью проведения планово-предупредительного ремонта, охватывающего большой объем работ, подлежащий выполнению в рамках программы продления срока эксплуатации АЭС. Армянские СМИ уже сообщали, что АЭС остановлена 1 июля 2020 года в 00:00, пуск энергоблока запланирован через 65 дней - на 3 сентября.

Во-вторых, Мецаморская АЭС и так представляет угрозу не только для Армении, но и для всех стран региона. Уже много лет эксперты-экологи оценивают эту АЭС как главную угрозу для региональной экологии и жизни людей. Однако, атомная станция, которая уже отработала свой срок годности, все еще продолжает деятельность, поскольку правительство Армении отказывается закрыть ее, несмотря на постоянные призывы международных организаций.

В-третьих, Мецаморская АЭС уже давно является причиной для беспокойства по крайней мере по двум причинам: она была построена без контейнеров сдерживания и находится в сейсмоактивной зоне. Фактически, она была закрыта в 1989 году после разрушительного землетрясения. В 2011 году National Geographic предположила, что это может быть самая опасная в мире атомная электростанция. Запад и в частности США выступают против модернизации сильно устаревшей и представляющей угрозу целому региону Мецаморской АЭС, выдвигая идею о строительстве новой, "более правильной" АЭС, с участием финансовых ресурсов и специалистов из Франции или США.

И, наконец, проблема армянской АЭС не может не волновать Азербайджан, поскольку есть сведения о захоронении ядерных отходов на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Как отмечают специалисты, в советские времена в Армении не было никаких условий для захоронения ядерных отходов, и как тогда, так и сейчас не имеется технологий его переработки. С начала двухтысячных годов заполнен приреакторный бассейн Мецаморской АЭС, занят и резервный отсек. Бассейн закрытого и не работающего реактора также заполнен уже много лет. Единственная емкость - это построенное французами временное хранилище.

В следствии вышесказанного Мецаморская АЭС является бомбой замедленного действия для всего региона, а сама Армения превращается гигантский ядерный могильник. И этот могильник на границе с Азербайджаном.

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