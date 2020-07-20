Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Некоторые из тех, кто пытался совершить провокацию в ходе митинга в поддержку армии 14 июля, уже арестованы. Среди них советник Али Керимли Асиф Юсифли. Это не случайность. Всем давно известно, что Керимли и его окружение выполняют инструкции зарубежных кругов и проармянских сил.

Как сообщает в понедельник Trend об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

По его словам, армия Азербайджана достойно ответила армянским вооруженным силам, которые попытались совершить провокацию в Товузском направлении 12 июля. Противник понес тяжелые потери как в живой силе, так и в технике.

"К сожалению, войны не обходятся без потерь. И азербайджанская сторона понесла потери. Да упокоит Аллах души наших шехидов, склоняем головы перед их ясной памятью.

Тот факт, что люди вышли на улицу для участия в церемонии прощания с погибшими военнослужащими, а также вечером 14 июля прошли солидное расстояние, скандируя патриотические лозунги, собрались у "Аллеи шехидов" является данью памяти погибших, а также очевидным выражением поддержки Верховному Главнокомандующему и Национальной Армии.

Это вселяет в нас гордость. Наша армия, воодушевленная этой поддержкой, совершит еще большие подвиги. Поскольку и армия, и ее Верховный Главнокомандующий знают, что азербайджанский народ поддерживает и доверяет им", - сказал Османов.

Он отметил, что провокация во ходе мирной акции непростительна. Так как, пытаясь исказить суть патриотической акции в поддержку армии, эти силы льют воду на мельницу противника.

"Разумеется, здесь отчетлива просматривается деятельность проармянских, антиазербайджанских сил и представителей "пятой колонны", служащих им.

Некоторые из тех, кто пытался совершить провокацию во время митинга в поддержку армии 14 июля, уже арестованы. Среди них советник Али Керимли Асиф Юсифли. Это не случайность. Все уже и так знают, что Али Керимли и его окружение выполняют инструкции иностранных кругов и проармянских сил. В ту ночь они не воздержались от своих гнусных делишек, попытались сделать подлость, невзирая на деликатность ситуации для народа. Ясно, что для нет ничего святого. Народ, независимость, территориальная целостность Азербайджана ничего для них не значит. Пользуясь случаем, эти элементы попытались услужить своих зарубежных покровителей. Нет сомнений, что они будут наказаны за свои злодеяния в рамках законодательства", - подчеркнул Джавид Османов.

По словам депутата, не следует забывать и об опасности коронавируса.

"Скопление большого числа людей в период пандемии коронавируса, скученность в тесноте, где не соблюдалась никакая дистанция, крайне острый вопрос. В рамках борьбы с COVID-19 в стране проделана титаническая работа. Люди должны понимать, что страна, находясь в состоянии войны, на другом фронте воюет с таким бедствием как коронавирус", - отметил Османов.

Он добавил, что в данном контексте большая ответственность и нагрузка ложится на систему здравоохранения страны, медики ведут ожесточенную борьбу с вирусом.

"Если число инфицированных коронавирусом увеличится, с учетом раненых, которые прибывают с фронта, система здравоохранения может оказаться в крайне затруднительное положении. В целом народ должен детальнее анализировать ситуацию. Все мы, будучи гражданами, должны быть с Верховным Главнокомандующим, следовать его поручениям и оказывать армии поддержку в тылу", - подытожил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)