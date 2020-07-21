Заведующий отделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с председателем партии "Умид" Игбалом Агазаде

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране продолжается диалог между властью и оппозицией, оппозиционные партии принимают активное участие в формировании новой политической конъюнктуры.

Как сообщает во вторник Trend, в этих целях очередная встреча проведена с председателем партии "Умид". Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев в третий раз встретился с Игбалом Агазаде. В ходе встречи были обсуждены армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, военная провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении в направлении Товузского района, деятельность политических партий в период пандемии COVID-19, а также снижение числа инфицированных, работы, осуществленные государством в связи с применением режима карантина, участие оппозиционных партий в формировании Милли Меджлиса (парламент) VI созыва, проводимая в стране борьба с коррупцией, закон "О политических партиях", представление Центральной избирательной комиссии партиями финансовых отчетов.

В ходе обмена мнениями вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта было отмечено, что в результате имевших место в стране в начале 90-х годов прошлого столетия политического хаоса, армяне вновь выдвинули против Азербайджана территориальные претензии и в результате агрессивной политики этого государства 20 процентов территории нашей страны были оккупированы вооруженными силами Армении. Свыше миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Минская группа ОБСЕ не смогла успешно организовать свою деятельность по мирному урегулированию конфликта, и продолжающаяся около 30 лет проблема в различное время обострялась военными провокациями. В ходе апрельских боев в 2016 году, благодаря мужеству азербайджанской армии была освобождена от оккупации часть территорий Азербайджана.

Очередную провокацию армяне совершили 12 июля в Товузском направлении. Применяя тяжелую артиллерию противник подверг обстрелу боевые позиции и гражданское население Азербайджана, в результате чего стали шехидами азербайджанские военнослужащие, в том числе высшего и старшего офицерского состава, а также мирный житель. Адалят Велиев и Игбал Агазаде выразили соболезнования их семьям и близким, пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Были высоко оценены солидарность политических партий в Азербайджане на фоне совершенной военной провокации, их позиция относительно защиты государственности, территориальной целостности страны. Совместное заявление 43 политических партий, отдельные заявления четырех политических партий, сам тот факт, что в целом 47 политических партий объединились вокруг Верховного Главнокомандующего, являются наглядным образчиком формирования здоровых отношений между властями и оппозицией в стране.

Адалят Велиев отметил, что в результате осуществленной до сих пор по поручению главы государства деятельности, на фоне становления в стране новой политической культуры, проведены встречи с руководителями 45 политических партий, взятых на государственный учет, с известными политологами и общественно-политическими деятелями, а также с председателями политических партий, не стоящих на государственном учете. Было подчеркнуто, что представители восьми оппозиционных партий, представленных в парламенте, заняли должности в руководящих органах Милли Меджлиса, между ними было налажено конструктивное сотрудничество, и седьмого июля этого года между членами оппозиционных партий, представленных в Милли Меджлисе, было проведено видеосовещание, которое оказалось крайне успешным, была отмечена целесообразность проведения такого рода встреч с участием других политических партий и в будущем.

Далее была обсуждена пандемия COVID-19, которая вызывает обеспокоенность во всем мире. Было отмечено, что благодаря принятым в стране превентивным мерам, удалось сохранить минимальный уровень инфицированных. Кроме того, крайне позитивное воздействие на борьбу с пандемией оказало сооружение новых больниц модульного типа по поручению главы государства, ввоз в страну необходимого медицинского оборудования, строительство предприятия по производству медицинских масок и средств дезинфекции, приглашение в страну из-за рубежа врачей-специалистов.

На фоне экономических и политических реформ высоко оценена работа в направлении устранения фактов коррупции, благодаря решительной позиции главы государства. Было подчеркнуто, что арест глав исполнительной власти, оперативные меры по борьбе с коррупцией в ряде центральных исполнительных органов власти свидетельствуют о развитии страны в здоровом русле.

Далее стороны обменялись мнениями касательно деятельности политических партий. Игбал Агазаде отметил, что его партия, в соответствии с требованиями законодательства, ежегодно представляет в ЦИК финансовые отчеты. Помимо этого, одним из актуальных вопросов является проведение очередного съезда партии "Умид" в период пандемии, и в данном направлении проводится соответствующая работа. Было подчеркнуто, что редактирование закона "О политических партиях" может оказать положительное влияние на развитие политической конъюнктуры, на успешное продолжение диалога между властью и оппозицией.

В завершение встречи Игбал Агазаде выразил благодарность за прием и отметил, что партия "Умид" всегда будет оказывать поддержку в защите государственности, территориальной целостности страны, в развитии диалога между властью и оппозицией, а также развитии новой политической конъюнктуры.

(Текст: Турал Гараджаев)