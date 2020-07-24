Несанкционированная акция армян перед посольством Азербайджана в Бельгии потерпела фиаско (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне, с целью реализации своих провокационных, агрессивных намерений пытавшиеся провести пикет перед посольством Азербайджана в Бельгии, были встречены акцией протеста азербайджанцев.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, узнав, что армяне планируют организовать несанкционированную акцию перед нашим посольством, наши соотечественники в скором времени собрались перед зданием посольства Азербайджана. Они держали в руках плакаты "Конец агрессивной политике Армении!", "Справедливость Ходжалы!", а также установив фотографии азербайджанских военнослужащих, героически погибших пресекая последнюю провокацию Армении, вновь напомнили армянам, что те представляют страну, которая по сути является агрессором.

В ходе акции наши соотечественники скандировали такие справедливые лозунги как "Карабах - это Азербайджан!", "Позор оккупанту Армении!" и другие. До сведения армян было доведено, что ООН и другие международные организации признают территориальную целостность Азербайджана, а самопровозглашенный и преступный режим, осуществляющий незаконную деятельность на исторической азербайджанской земле - в Нагорном Карабахе, не признается ни одной организацией и страной, что Азербайджан освободит свои земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность.

В результате единства наших соотечественников несанкционированная акция армян перед зданием азербайджанского посольства потерпела фиаско.

(Текст: Турал Гараджаев)