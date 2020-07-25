Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с председателем партии "Единство"

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев 24 июля встретился с председателем партии "Единство" Худадатом Худиевым.

Как сообщает Trend, в ходе встречи были обсуждены армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, пандемия COVID-19, деятельность политических партий, национальная солидарность и другие вопросы.

Было отмечено, что Армения около 30 лет проводит агрессивную политику, и держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана. Военная провокация, совершенная Арменией начиная с 12 июля в Товузском направлении государственный границы, является продолжением оккупационной политики этой страны.

Было высоко оценено, что на фоне этих событий 43 политических партии выступили с совместным, а четыре политические партии с отдельными заявлениями, в которых осудили военную провокацию Армении, тесно сплотились вокруг Верховного Главнокомандующего во имя обеспечения территориальной целостности нашей страны.

Далее состоялся обмен мнениями касательно охватившей весь мир пандемии COVID-19, работе, проделанной в стране в данной области, о саммитах ряда международных организаций, проведенных в формате видеоконференции по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Худадат Худиев позитивно оценил работу, осуществляемую в стране в направлении формирования здоровых отношений между властью и оппозицией. Он решительно осудил оккупационную политику Армении против Азербайджана и добавил, что в общенациональных вопросах все политические силы должны продемонстрировать единство.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)