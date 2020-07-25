Межнациональные столкновения в Москве это ответ Пашиняна Кремлю

БАКУ/Trend - Межнациональные столкновения, вспыхнувшие в Москве сразу же после упреков, высказанных наиболее известной представительницей российского армянства Маргаритой Симонян в адрес премьер-министра Армении Николы Пашиняна, являются его ответом Кремлю.

Об этом сказал Trend руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.

"То, что Ереван имеет богатый опыт использования в политических интересах провокаций на почве межнационального конфликта между армянами и азербайджанцами, мы можем убедиться на примере последних событий в Лос-Анджелесе и Брюсселе. На этот раз пашиняновские политтехнологи решили отыграться в Москве. Используя в целом безобидный «абрикосовый» протест азербайджанских продавцов, организаторы межнациональных столкновений из Еревана, при непосредственном участии посла Армении в Москве, и их пособников в СМИ, довели ситуацию до националистической истерии и даже до уровня террористических угроз. Ереванские режиссеры и соросовские сценаристы, выведя на сцену осевших в Москве армянских экстремистов, бывших участников бандформирований, под предлогом якобы сопротивления азербайджанцам, фактически реализуют сценарий дестабилизации ситуации в столице России", - отметил Алескеров.

По его словам, для этого у правящих кругов Армении есть несколько причин, главная из которых, если отставить в сторону конфликт с Азербайджаном, это неприятие российским руководством премьер-министра Пашиняна. Последний долгое время пытается навязать России свои условия игры, при этом, говоря о союзнических отношениях, одновременно углубляет противоречия с Кремлем:

"Красная черта, которую перешли пашиняновские деятели, это запрещение вещания в Армении на русском языке. Безуспешная провокация армянской военщины на азербайджано-армянской границе, в которую Пашинян пытался втянуть ОДКБ, полностью провалилась. Все его попытки встретиться с президентом России или хотя бы поговорить по телефону остались безуспешными. Пашинян так и не понял, что последняя возможность встречи с президентом России В.В.Путиным была во время парада победы в Москве, но он ей не воспользовался, запутавшись в своей очередной лжи".

Как отмечает Алескеров, настоящие причины неадекватного поведения главы правительства Армении в отношениях с Россией хорошо известны Кремлю. Очевидно, что Пашинян заложник тех сил, которые привели его к власти. Как утопающий хватается за соломинку, Пашинян использовал растоптанные армянские «абрикосы». Выведя под этим предлогом на улицы Москвы своих сторонников и молодежь, многие из которых являются членами «Дашнакцутюн» и участниками войны в Карабахе, он целился не в азербайджанских продавцов абрикосами или арбузами, а в его главную головную боль - Кремль.

"Это очевидная попытка дестабилизации ситуации, подобным опытом армянские националисты хорошо владеют - они его использовали для развала СССР в Сумгаите. Разделяя патриотические чувства азербайджанцев проживающих за рубежом, в частности в Москве, хотелось бы рекомендовать им не превращаться в инструмент армянских провокаций, разжигаемой Ереваном межнациональной розни, а оказать содействие правоохранительным органам России найти истинных организаторов этих провокаций. Мы должны усвоить, что главная задача азербайджанского народа - не межнациональная рознь и вражда с армянами, наша цель - освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение на свои земли наших беженцев", - сказал Эльхан Алескеров.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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