БАКУ /Trend/ - Сегодня посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Араз Азимов провел встречу с послом Иордании в Азербайджане Сами Абдуллахом Гошехом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи обсуждался вопрос продажи Иорданией оружия Армении.