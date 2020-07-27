Посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана.
Заместитель министра иностранных дел Араз Азимов провел встречу с послом Иордании в Азербайджане Сами Абдуллахом Гошехом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ходе встречи обсуждался вопрос продажи Иорданией оружия Армении.
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