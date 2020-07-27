Министр Джейхун Байрамов принял посла Ирана в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 27 июля принял посла Ирана в Азербайджане Джавада Джахангирзаде в связи с окончанием его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, выразив удовлетворенность встречей, министр Джейхун Байрамов рассказал об имеющих глубокие исторические корни дружественных, братских отношениях сотрудничества между двумя странами. Министр выразил удовлетворенность развитием этих отношений в условиях взаимного уважения и поддержки. Рассказав о вкладе Общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие этих отношений, министр отметил, что в настоящее на уровне глав обоих государств проявляется внимание к их дальнейшему развитию.

Министр Байрамов отметил развитие отношений и взаимоподдержку между двумя странами как в региональном, так и в многостороннем формате. Он высоко оценил позицию Ирана относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, основанной на международном праве и содержащей решительную поддержку территориальной целостности Азербайджана. Также министр выразил признательность послу Ирана за справедливую позицию его страны в связи с военной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы начиная с 12 июля.

Посол Джавад Джахангирзаде поздравил министра Джейхуна Байрамова в связи с тем, что Президент Азербайджана оказал ему высокое доверие, и передал теплые приветствия главы МИД Ирана Джавада Зарифа.

Он также выразил признательность за поддержку, оказанную ему за время дипломатической деятельности в Азербайджане.

Было отмечено, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана, и в связи с последними событиями на международной границе во главе с руководителем Администрации Президента Ирана Махмудом Ваези, представителями МИД Ирана, депутатами парламента этой страны с иранской стороны были озвучены заявления, было отмечено, что Иран разделяет тревогу Азербайджана.

Между сторонами также состоялся обмен мнениями относительно других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов пожелал удачи послу Джаваду Джахангирзаде в его дальнейшей деятельности.

(Текст: Турал Гарадажев. Редактор: Ровшан Гусейнов)