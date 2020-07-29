Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев во второй раз встретился с председателем партии «Альянс во имя Азербайджана» Абуталыбом Самедовым, сообщает в среду Trend.

На встрече состоялся обмен мнениями по реформам, проводимым в стране, ужесточению борьбы с коррупцией, налаживанию отношений граждан и чиновников на принципах здорового взаимодействия, формированию новой политической конфигурации, развитию политического диалога между властью и оппозицией и другим вопросам.

Сторонами были подчеркнуты внимание и забота, оказываемые гражданам страны Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, предоставление в очередной раз семьям шехидов и инвалидам войны 62 квартир, а также 50 автомобилей последним, работы по предотвращению распространения инфекции COVİD-19, строительство 10 больниц модульного типа - 5 в Баку и остальных в регионах, заказ на строительство еще шести больниц модульного типа.

Была отмечена положительная тенденция в статистке заражения коронавирусом как результат мер против пандемии.

Абуталыб Самедов сказал он родом из Товуза, и что 12 июля под руководством Президента Ильхама Алиева был дан достойный ответ армянской провокации.