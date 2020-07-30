Представители ВВС Турции прибыли в Гянджу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Гянджу для участия в совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2020”, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В целях подготовки к учениям в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению личного состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

Напомним, что в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, согласно годовому плану, в Азербайджане пройдут совместные с Турцией широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран.

В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с первого по пятое августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

(Текст: Турал Гараджаев)