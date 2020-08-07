Среди армян, совершивших провокации против азербайджанцев в зарубежных странах, есть арестованные - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Среди армян, совершивших провокации против азербайджанцев в зарубежных странах, есть арестованные.

Об этом в пятницу сказали Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что дипломатические представительства Азербайджана в этих странах (Бельгия, США) непосредственно занимаются вопросом в связи с привлечением к уголовной ответственности армян, совершивших провокации против азербайджанцев в ходе акций. В связи с этим вопросом соответственно были поданы обращения в правоохранительные органы. Также сообщается, что в странах, где произошли инциденты, среди армянских провокаторов есть и арестованные.

"Комитет поддерживает регулярные контакты с представителями диаспоры, пострадавшими во время акции. Организации диаспоры также высказались правоохранительным и другим соответствующим органам по поводу произошедших событий", - сказали в Госкомитете.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)