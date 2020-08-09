В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения специального назначения также были привлечены в первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На этом этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытию в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также занятию выгодных позиций.