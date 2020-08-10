Президент Ильхам Алиев позвонил белорусскому коллеге

БАКУ /Trend/ - 10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства,

Президент Ильхам Алиев поздравил А.Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя процветания народа Беларуси и развития страны.

Президент Беларуси выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, главы государств выразили уверенность в том, что связи будут расширяться и впредь.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами различных областей сотрудничества.