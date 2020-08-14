Арзу Нагиев: Минская группа ОБСЕ должна уважать принятые ею решения
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев довел до внимания президента России Владимира Путина обеспокоенность азербайджанского общества увеличением в последнее время интенсивности поставок военных грузов из России в Армению.
Об этом, как передает Trend, заявил депутат Арзу Нагиев в интервью REAL TV. По его словам, количество военных грузов, перевезенных из России в Армению через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран, превысило 400 тонн. Основной целью телефонного звонка было именно прояснение этого вопроса.
Депутат Арзу Нагиев также подчеркнул безразличное отношение сопредседателей Минской группы ОБСЕ к своей работе, и сказал, что важно изменить ее состав.
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