Депутат Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу CNN Türk (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вступление в силу документа о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Турцией имеет большое значение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью турецкому телеканалу CNN Türk сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

По ее словам, подписание данного документа двумя братскими странами, демонстрирующими образцовые отношения, было ожидаемым. Говоря о важности документа, Севиль Микаилова отметила, что он положительно скажется на дальнейшем развитии отношений между двумя странами, в особенности в сфере туризма. Депутат сказала, что это откроет новую страницу в отношениях, и станет шагом к более тесному сотрудничеству и контактам.

В своем интервью Севиль Микаилова также подчеркнула, что недавние совместные военные учения Азербайджана и Турции следует рассматривать как продолжение предыдущих военных учений, и оценивать как важную составляющую стратегического партнерства между двумя странами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)