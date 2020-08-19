США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выступил на Симпозиуме по региональной энергетической безопасности в 2020 году.

Как сообщили в среду Trend в посольстве, в своем выступлении посол сказал:

"Выражаю признательность, что пригласили меня выступить на Симпозиуме по региональной энергетической безопасности в этому году.

Мы проводим это важное мероприятие уже третий год. Приняв участие в мероприятии в прошлом году, я был рад вновь подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости Азербайджана и его вкладу в энергетическую безопасность в Европе.

Выражаю признательность Морскому училищу, Университету ADA, SOCAR и BP за продолжающееся сотрудничество. Этот год был трудным с точки зрения беспрецедентных вызовов. Однако хочу отметить, что встреча по вопросам энергетики и безопасности, которая является темой сегодняшнего симпозиума, как всегда важна".