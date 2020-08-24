ВМФ России: Конкурс "Кубок моря" - символ нашей дружбы и морского братства

БАКУ /Trend/ - Конкурс "Кубок моря" - символ нашей дружбы и морского братства.

Об этом сказал заместитель командующего Военно-морского флота (ВМФ) России, вице-адмирал Владимир Касатонов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, несмотря на пандемию, было решено провести конкурс: "В ходе этих соревнований мы можем наблюдать, насколько развились военно-морские силы других государств после прошлых соревнований, развиваем свои умения и способности".

Вице-адмирал Касатонов подчеркнул, что из года в год условия соревнований улучшаются: "Считаем, что в будущем условия соревнований еще более усовершенствуются и они будут продолжены, укрепляя нашу дружбу".

Отметим, что 17 августа в Баку прибыли малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань», а также спасательное буксирное судно «СБ-738» Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России, для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2020 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)