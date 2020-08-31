Джейхун Байрамов: Все оккупированные территории Азербайджана, в том числе Губадлы, будут освобождены

БАКУ /Trend/ - 31 августа 1993 года армянские войска оккупировали Губадлинский район.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

Министр напомнил, что против азербайджанского населения была проведена этническая чистка.

«Двадцать семь лет без Губадлы... Район был оккупирован вооруженными силами Армении 31 августа 1993 года, против азербайджанского населения была проведена этническая чистка. Все оккупированные территории Азербайджана, в том числе Губадлы, будут освобождены и азербайджанцы вернутся в свои дома», - отметил в публикации министр.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.