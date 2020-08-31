"Лондонские такси" будут обслуживать в Баку посольство Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Азербайджане Филипп Баркли и гендиректор ООО "Бакинская служба такси" Фуад Алиев подписали договор о сотрудничестве в связи с использованием услуг новых "Лондонских такси" в Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в посольстве, Баркли отметил, что посольство Великобритании по возможности старается не причинять ущерб окружающей среде.

"Все мы должны стараться снизить уровень выбрасываемых углекислого и других вредных газов. Углекислый газ, который вырабатывается автомобильным двигателем на бензине, способствует к глобальному потеплению, что чревато засухой и является угрозой нашему образу жизни.

Новые такси на электричестве в Баку вносят значительный вклад в охрану окружающей среды в Азербайджане. Я чрезвычайно доволен тем, что теперь мы будем передвигаться на экологически чистых транспортных средствах", - сказал Филипп Баркли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)