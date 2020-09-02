Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

Trend предлагает вниманию некоторые моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече:

«Второй вопрос, который я хочу поднять, чтобы вы услышали это не из других источников, а от меня - это наша обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром. Как вам известно, Армения - страна, оккупировавшая наши территории. Она совершила акт геноцида в Ходжалы, изгнала из родных очагов один миллион азербайджанцев, разрушила наши исторические, культурные, религиозные памятники, осуществила политику этнической чистки на оккупированных территориях, нарушает международное право и не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и других организаций».

«Два года назад Европейский Союз и Азербайджан парафировали документ под названием «Приоритеты партнерства». В нем Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и неприкосновенность его признанных на международном уровне границ».

«Армения ведет себя агрессивно. Последняя напряженность на государственной границе – это провокация Армении. Во время последней попытки совершения террористического акта был задержан армянский офицер, пытавшийся перейти линию соприкосновения, он уже признал, что его группа преследовала цель совершить нападение на наших военнослужащих и гражданских лиц. Словом, Армения – враг Азербайджана, и это было их решение».

«Безусловно, тесное военное сотрудничество Армении с любой страной вызывает обеспокоенность. Вы, наверное, в курсе нашей реакции на интенсивную поставку оружия из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные столкновения прекратились 16 июля, а начиная с 17 июля до вчерашнего дня, - вчера был последний рейс – из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских государств осуществлялись многочисленные грузовые рейсы. Я говорю это не только вам. Мы подняли этот вопрос и перед нашими российскими партнерами: военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас беспокойство, потому что это представляет значительную угрозу для Азербайджана, потому что, используя это оружие, они убивают наших военнослужащих, гражданских лиц».

«Этот трехсторонний формат сотрудничества беспокоит нас. Конечно, каждая страна делает то, что считает правильным. Поэтому мы не стоим на позиции блокирования или предотвращения этого в той или иной форме. Однако, считаю, хорошо, что вы услышали о беспокоящем нас вопросе от меня, и я объяснил, почему это произошло».