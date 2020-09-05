Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат

Политика 5 сентября 2020 11:33 (UTC+04:00)
Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат

БАКУ /Trend/ - Рост напряженности в межгосударственных отношениях, на фоне ожиданий ослабления глобальной политической борьбы и военной конфронтации вследствие пандемии, вынуждает Азербайджан проводить более гибкую политику в соответствии с новой ситуацией. Очередная провокация, совершенная в приграничной зоне Арменией в то время как Азербайджан, находящийся в эпицентре военно-политической напряженности в результате агрессии Армении последние 30 лет, работает в направлении обеспечении безопасности граждан, обуславливает более жесткое и действенное проведение этой политики.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джаваншир Фейзиев.

По его словам, тот факт, что сразу после армянской провокации 12-16 июля Азербайджан потребовал объяснений у Сербии и России, продавших этой стране вооружения, и даже выразил неудовлетворение по поводу разъяснений российской стороны, показывает, что основной вектор внешней политики Азербайджана поменялся с оборонительного на атакующий.

"Заявления, которые озвучил на днях Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, знаменуют начало нового этапа во внешней политике Азербайджана. Принимая верительные грамоты нового посла Греции глава государства подчеркнув, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Грецией развиваются в нежелательном направлении, раскритиковал неадекватное отношение правительства Греции к предложению Азербайджана о сотрудничестве и заявил, что наряду с законами международной торговли, это также противоречит духу международного сотрудничества.

Наряду с этим, отметив что военно-политическое сотрудничество в формате Греция-Кипр-Армения напрямую противоречит интересам нашей страны, глава государства широко прокомментировал азербайджано-турецкие отношения. Жестко раскритиковав тот факт, что объединившись с рядом европейских стран Греция в последнее время ведет политику притеснения в отношении Турции, глава государства заявил, что азербайджанская страна однозначно поддерживает все предпринятые против этого давления шаги турецкой стороны.

Охарактеризовав азербайджано-турецкие отношения как братские, Президент Ильхам Алиев заявил, что экономическая деятельность Турции в акватории Восточного Средиземноморья — ее законное право, и вновь официально заявил, что в области защиты прав и национальных интересов Турции наше государство всегда будет на стороне братской страны. Разумеется, для нас - тюрков в выступлении глав государства нет каких-либо новшеств или новых подходов, поскольку отношения между двумя братскими странами основаны на принципе "Одна нация, два государства", провозглашенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Однако озвучивание этих заявлений именно в ходе приема посла Греции в публичной форме несет в себе ряд важных посланий о позиции нашего государства в связи с текущей ситуацией в регионе, и поэтому имеет чрезвычайно важное политическое значение.

На самом деле, политики прекрасно понимают, что эти заявления адресованы не только правительству Греции, но и всем европейским государствам, пытающимся оказать давление на Турцию на международной и региональной политической арене, а также всем организациям и структурам, членом которых является Греция. Это жесткое объявление политической доктрины азербайджанского государства о том, что в азербайджано-турецкое братство ни в коем случае не будет ущемлено в угоду чьим-либо интересам, и является посланием, адресованным Президентом Ильхамом Алиевым мировому сообществу. В нем подчеркивается необходимость защиты мировым сообществом суверенных прав Турции, также объявляется, что Азербайджан непрестанно будет стоять на страже национальных интересов Турции.

Второе послание непосредственно связано с перспективами освобождения оккупированных территорий.

Начало совместных турецко-азербайджанских военных учений сразу после событий 12-16 июля, прибытие в Азербайджан делегации в составе высокопоставленных военно-политических руководителей Турции и заявление Турции о готовности предпринять любые шаги в направлении урегулирования карабахского конфликта являются факторами, которые придают силы внешней политике Азербайджана, делают ее более эффективной и весомой. На фоне событий, происходящих не только в нашем регионе, но и в мире в целом, значение и необходимость тюркского единства растет изо дня в день. И здесь дело не только в содержании заявления, которое нам давно известно, но скорее в том, где, по каким каналам и в какой форме это заявление сделано от имени турецкого государства.

Таким образом, если рассмотреть заявления турецкой, и азербайджанской сторон в связи с жизненно важными аспектами национальных интересов обеих стран в контексте исторических особенностей строительства турецкого государства видно то, что всесторонняя поддержка, включая военную, между двумя братскими государствами находится на грани перехода от декларативного уровня к практическому. Именно по этой причине каждое заявление официальных лиц Турции об освобождении Карабаха вызывает обеспокоенность в Армении и у ее покровителей", - подчеркнул Фейзиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат - Gallery Image
Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат - Gallery Thumbnail
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