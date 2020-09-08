Посол: Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Наши дружественные и добрососедские отношения – это особые отношения, которые не сможет подорвать никакая третья сила.

Об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает во вторник Trend.

Посол отметил, что Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе оккупированных территорий Азербайджана, нагорно-карабахском конфликте: "Мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках норм международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - подчеркнул посол Ирана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.