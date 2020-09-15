Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

Политика 15 сентября 2020 08:00 (UTC+04:00)
Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с новоназначенным послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави

"Очень рад, что первое интервью среди азербайджанских СМИ в начале своей деятельности в качестве посла Ирана в Баку получилось именно с АМИ Trend".- сказал посол.

Экономическое сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

"Бесспорно, между дружественными и братскими иранским и азербайджанским народами много общего в истории, географии, культуре, религии, поэтому я чувствую себя как дома в этой прекрасной стране. Могу сказать, что в мире нет двух других стран, столь близких друг к другу. Эти общие ценности сформировали большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Но думаю, что для развития экономических отношений имеющийся потенциал используется недостаточно. То есть, эти связи не развивались параллельно существующим положительным политическим отношениям. Поэтому одной из моих основных задач, как посла, является дальнейшее развитие экономических отношений Ирана с Азербайджаном", - сказал Мусави.

Как отмети посол, естественно, предыдущие сотрудники посольства Ирана в Азербайджане способствовали реализации совместных важных проектов для укрепления экономических отношений, предпринимая шаги в этом направлении.

"Поэтому выражаю признательность каждому, кто приложил усилия, в частности, предыдущим послам. Хотел бы отметить, что во время вручения верительных грамот Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, глава государства коснулся значимости Ирана в экономических отношениях, и, упомянув совместные проекты, подчеркнул важность взаимного сотрудничества официальных лиц двух стран для их скорейшей реализации. Поэтому, учитывая внимание и сильную политическую волю обеих глав государств по максимальному развитию двусторонних экономических отношений, моя ответственность и ответственность моего дорогого друга, посла Азербайджана в Иране Буньяда Гусейнова возрастет", - сказал дипломат.

Как отметил Мусави, товарооборот между двумя странами находится не на достаточном уровне, в пределах примерно 500 миллионов долларов в год.

"Это намного ниже ожиданий. Думаю, что тесным сотрудничеством и реализацией дополнительных совместных проектов объем товарооборота можно увеличить до 5 миллиардов долларов в год. Естественно, распространение инфекции коронавируса за прошедшие 7-8 месяцев привели к сокращению торговых отношений между двумя странами. Надеюсь, что взвешенные шаги устранят недостатки, возникшие на этом отрезке времени. Поэтому в последующие недели будут проведены консультации с различными экономическими секторами Азербайджана и с их помощью мы попытаемся устранить допущенные проблемы и преграды", - сказал посол.

Работы в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг»

Как отметил посол, международный транспортный коридор «Север-Юг» один из важных региональных и мировых коридоров: "С одной стороны этот коридор соединяет железнодорожную сеть Ирана и Азербайджана, с другой – это инфраструктура, которая создает возможность для различных грузоперевозок из Индии в Россию, и даже из Восточной Азии вплоть до европейского континента."

По словам Мусави, поскольку этот коридор является одним из наиболее выгодных и безопасных транзитных путей, это один из основных проектов Ирана и Азербайджана.

"В настоящее время для скорейшего ввода в эксплуатацию этого проекта одновременно предпринимается ряд шагов. Среди них можно выделить строительство железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана, строительство железнодорожного терминала в иранской Астаре, а также строительство пяти мостов над приграничными реками двух стран. В связи с пандемией реализация этих проектов была отложена на несколько месяцев, но, несмотря на это, в соответствии с достигнутыми договоренностями строительные работы скоро начнутся вновь. Напомню, что поскольку в рамках коридора пока не готовы некоторые направления (железная дорога), товары перевозятся через Персидский залив до Астаринского железнодорожного терминала и обратно грузовым и железнодорожным транспортом. В то же время выражаю глубокую признательность официальным лицам Азербайджана, создавшим возможность для транзита товаров в первые трудные периоды пандемии", - сказал дипломат.

Сотрудничество между ОАО «Азерэнержи» и "TAVANİR"

Посол напомнил, что сотрудничество в сфере электроэнергии между Ираном и Азербайджаном началось с 2000 года.

"Обе страны продолжают сотрудничество по созданию инфраструктур обмена и транспортировки электроэнергии, и примером тому служит строительство ЛЭП высокого напряжения Имишли (Азербайджан) – Парсабад (Иран). Иранская сторона положительно расценивает этот контракт, потому что каждый конструктивный договор, подписанный между двумя странами, улучшающий и расширяющий социальное благополучие наших народов, важен. Безусловно, в этом направлении оценивается сотрудничество между "TAVANİR" и "Азерэнержи", Иран старается продолжать сотрудничество с братским, дружественным Азербайджаном в различных сферах, в том числе, в сфере электроэнергетики", - сказал Мусави.

Он отметил, что в последний раз контракт между "TAVANİR" и "Азерэнержи" продлевался до конца года 25 мая 2020 года: "По контракту, с 6 июня 2020 года, Иран импортирует из Азербайджана в пункте Парсабад в объеме 160 мегаватт/часов электроэнергии. Обе стороны демонстрируют волю по продлению контракта и хотят продолжать сотрудничество. Были проведены обсуждения по формату сотрудничества между двумя техническими рабочими группами двух стран. Иран заинтересован в продлении контракта, а также в многократном увеличении объема импортируемой электроэнергии. Иран также проявляет интерес к двусторонним обменам в этой сфере".

Мусави сказал, что в этом направлении проведены соответствующие обсуждения.

"Иранская сторона старается увеличить объем обмена электроэнергией и соединить электросети двух стран. В то же время появилась возможность обмена электроэнергией с Азербайджаном в объеме 800 мегаватт/часов. Кроме того, обе стороны договорились о строительстве ТЭС мощностью 500 мегаватт/часов в Астаринском районе Азербайджана. Подачу газа на станцию будет обеспечивать иранская сторона, а производимая электроэнергия будет либо продаваться в Иран, либо экспортироваться в другие страны. Естественно, проводятся обсуждения по урегулированию Меморандума о взаимопонимании, которые пока не завершены", - добавил он.

О синхронизации электроэнергетических систем двух стран

Как отметил посол, проводятся трехсторонние обсуждения по созданию энергетического коридора между Ираном, Азербайджаном и Россией, в рамках которых выдвигается предложение о синхронизации электросетей этих стран.

"Этот проект выгоден для всех трех стран. Достигнута договоренность о подключении электросетей трех стран и совместном использовании производимой электроэнергии. Если проект будет запущен, то качество и безопасность энергосистем Азербайджана, Ирана и России значительно возрастет. Согласно техническим обсуждениям и договоренностям, проведенным между заместителями министров Ирана, Азербайджана и России, иранская компания «Monenco Iran Consulting Engineers Company» проведет технические исследования и завершит строительство инфраструктуры для соединения электросетей трех стран. Этот процесс уже начался, он завершится в последующие несколько месяцев, после чего наступит этап его исполнения", - сказал он.

Посол считает, что реализацией этого проекта будут удовлетворены сезонные потребности в электроэнергии трех стран: "Известно, что в странах разный уровень потребления электроэнергии. К примеру, в Иране пик потребления электроэнергии приходится на лето, тогда как в России это происходит зимой. Пользуясь этой возможностью, Иран в период пика потребления электроэнергии может использовать дополнительную электроэнергию России, а в другое время может транспортировать этот же объем электроэнергии в Россию через азербайджанскую электросеть. Подобным сотрудничеством страны, не строя новые объекты, могут экономить свои средства, и вместо этого использовать дополнительную электроэнергию страны, к электросети которой они подключились."

Энергетический мост Азербайджан-Иран-Турция

Как сказал Мусави, иранские и азербайджанские специалисты проводят технические обсуждения по формату транспортировки в Турцию через Иран электроэнергии, производимой Азербайджаном: "По окончанию обсуждений Иран может получать электроэнергию Азербайджана в приграничных регионах, и передавать ее Турции на границе с этой страной. Надеюсь, что эти обсуждения скоро будут завершены, и сотрудничество между тремя дружественными, братскими странами будет расширено",

О совместных проектах в соседних с Азербайджаном иранских провинциях

Мусави отметил, что до приезда в Азербайджан в качестве посла он подробно ознакомился с 4 провинциями Ирана на границе с Азербайджаном.

"Строительство железнодорожного терминала в иранской Астаре является одним из приграничных проектов двух стран. Бесспорно, работы в этом направлении должны быть ускорены. Между районом Парсабад провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, и Имишлинским районом Азербайджана имеется план создания совместного промышленного парка. Этот план изучается техническими комитетами двух стран для подписания заключительного меморандума. Кроме того, строительство автомобильного моста над рекой Астарачай, соединение Ардебильской железной дороги с железной дорогой Азербайджана – проекты, находящиеся на повестке дня двух стран. Надеюсь, что в скором времени мы будет свидетелями продвижения в этом направления", - сказал он.

Перспективы двустороннего сотрудничества в пост-пандемический период

"К сожалению, пандемия коронавируса оказала серьезное негативное влияние не только на экономические отношения Ирана и Азербайджана, но и большинства мировых стран, что привело к спаду экономической активности. Чтобы уменьшить негативное влияние коронавируса на торговые отношения двух стран, за прошедшие месяцы между официальными лицами Ирана и Азербайджана было проведено несколько заседаний на высоком уровне в формате видеоконференции, рассмотрены пути, направленные на устранение ущерба, нанесенного пандемией экономическим отношениям. Для продолжения работы по совместным проектам, направленным на укрепление торговых отношений двух стран, мы по договоренности с соответствующими структурами в Азербайджане стараемся получить разрешение на приезд в вашу страну некоторых иранских инвесторов, связанных с этой сферой официальных и неофициальных лиц", - сказал Мусави.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)

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Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
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