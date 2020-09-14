Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие Центра профессионального образования при Обществе с ограниченной ответственностью «Сумгайытский химический промышленный парк». В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с созданными в центре условиями.

Министр экономики Микаил Джаббаров и директор ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» Назим Талыбов проинформировали Президента Ильхама Алиева об Образовательном центре.

Было отмечено, что здание Центра профессионального образования предусмотрено для обучения 500 студентов. Оно состоит из 6 корпусов. В корпусах имеются 23 учебных класса, 13 лабораторий, актовый зал на 154 человека, столовая на 184 места, библиотека, компьютерный кабинет, спортивный зал и 24 административных кабинета.

В настоящее время в Центр профессионального образования осуществляется прием студентов на 2020-2021 учебный год по специальностям операторы токарных и фрезерных станков, станков с программным управлением, электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, мастер по монтажным работам в промышленности, веб-дизайнер и специалист по программному обеспечению.

Учебная программа центра подготовлена с учетом международного опыта. К процессу обучения привлечены специалисты резидентов Сумгайытского химического промышленного парка. 80 процентов занятий по специальным дисциплинам будут проводиться со студентами на предприятиях Сумгайытского химического промышленного парка. Кроме того, для организации практических занятий в центре установлены стенды с учебным оборудованием.

Отметим, что индустриализация является важной составной частью экономической политики Президента Ильхама Алиева. Основная цель заключается в расширении доли местной продукции в удовлетворении спроса, повышении экспортного потенциала, еще большем сокращении зависимости от нефтегазового фактора в целом. Успехи этой стратегии можно видеть на примере Сумгайытского химического промышленного парка из статистики, отражающей реальные цифры. Так, если в первой половине 2019 года здесь была произведена продукция на 258 миллионов манатов, то за соответствующий период 2020 года – вдвое больше – на 534 миллиона манатов. Экспорт же увеличился в сравнении с показателем первых 6 месяцев 2019 года (121 миллион манатов) в 1,5 раза и составил в первой половине 2020 года 182 миллиона манатов.

Президент Ильхам Алиев: Подсчитайте, каков объем валового внутреннего продукта в целом.

Микаил Джаббаров: Уважаемый господин Президент, по Вашему поручению мы в настоящее время с соответствующими структурами Администрации Президента проводим оценку валового внутреннего продукта, привлечения инвестиций по каждому региону, валового внутреннего продукта на душу населения.

Президент Ильхам Алиев: Да, оценивайте, потому что на встречах с главами исполнительной власти я неоднократно говорил, что одним из основных направлений их деятельности является именно это – привлечение инвестиций, создание рабочих мест, а также придание импульса работе, проводимой в районах и городах.

Напомним, что в настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке наблюдается позитивная динамика в области производства и экспорта продукции. В целом, в 2019 году в Сумгайытском химическом промышленном парке была произведена продукция на 823 миллиона манатов, примерно 33 процента которой (на 276 миллионов манатов) экспортировано. За 6 месяцев 2020 года Сумгайытский химический промышленный парк произвел продукции на 534 миллиона манатов, ее удельный вес в общем объеме продукции, произведенной в ненефтяном секторе промышленности страны (5,7 миллиарда манатов), составил 9,3 процента. Экспортировано продукции на 182 миллиона манатов, удельный вес в экспорте ненефтяной промышленной продукции (910 миллионов манатов) равен 20 процентам. В настоящее время на функционирующих в парке предприятиях постоянной работой обеспечено более 5500 человек.

Президент Ильхам Алиев: Я говорил, что Сумгайыт сегодня является вторым по величине промышленным центром не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Потенциал Сумгайыта становится все сильнее. В этом году здесь также начнет функционировать завод по производству стекла. Туда тоже вложены крупные инвестиции, и он будет обеспечивать нас стеклом. Хотя из-за пандемии сегодня строительный сектор переживает некоторый спад, однако он восстанавливается и будет восстановлен. Мы будем обеспечивать себя местным стеклом. Это тоже большое достижение.

Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции. Важную роль в этом играют город Сумгайыт, в частности, Химический промышленный парк, потому что, проделав в последние годы данную работу, мы в значительной степени добились этого. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы посмотреть, где у нас наибольшая зависимость от импорта, и если здесь возможно замещение и для этого имеется сырье или же это позволяет технико-экономическое обоснование, то этим отраслям обязательно должно уделяться большое внимание. Компаниям, проявляющим такую инициативу, должен предоставляться статус резидента. В то же время государство должно оказывать им помощь, выделять льготные кредиты, чтобы мы максимально сократили зависимость от импорта, так как к этому стремится любая страна, в частности, страна с растущим населением – Азербайджан, обязательно должна стремиться к этому.

Естественно, наши нефтяные месторождения когда-то иссякнут. Правда, в ближайшее время мы приступим к эксплуатации новых нефтяных и газовых месторождений, постараемся, чтобы уровень добычи оставался стабильным. Но на месторождения «Азери», «Чираг», «Гюнешли», являющихся нашим основным источником дохода, неизбежен и естественный спад. Этот пробел мы должны восполнить именно за счет ненефтяного сектора. Для сохранения платежного баланса на позитивном уровне нам, конечно, нужны предприятия, производящие высококачественную продукцию экспортной направленности и приносящие валюту. Потому что сегодня положительный платежный баланс у нас сохраняется в основном за счет нефтегазового фактора. Однако мы должны постараться, отставив в сторону этот фактор, всегда иметь положительное сальдо в экспортно-импортных операциях. Поэтому обязательно должны создаваться производственные отрасли, имеющие экспортную направленность и способные заменить импорт. Здесь начала функционировать сигаретная фабрика, и статистика уже показывает, насколько сократилась зависимость от импорта. Верно?

Микаил Джаббаров: Да.

Президент Ильхам Алиев: Ведь до запуска этой фабрики мы большей частью зависели от импорта. Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов. В то же время эта фабрика имеет и потенциал развития. На открытии фабрики я сказал: постарайтесь запустить и вторую, третью линии, чтобы производство увеличилось и мы могли экспортировать эту продукцию. Я и тогда сказал, что только и хочу, чтобы вся эта продукция шла на экспорт, чтобы никто в Азербайджане не курил, и внутреннего спроса не было. Но, конечно, это невозможно, однако мы должны постараться. В том числе нам необходимо правильно построить агитационную работу. Кроме того, естественно, вступили в силу запреты. Поэтому я вижу эту фабрику в будущем предприятием исключительно экспортной направленности, и таких примеров можно привести много. В настоящее время у нас есть производство табака, качественное оборудование. Я говорил, почему некоторые страны, не производящие табак, экспортируют к нам продукцию. Они покупают табак из-за рубежа, затем перерабатывают его и продают. Правда, вы знаете, что в производстве сигарет мы зависим и от иностранного табака. Однако поставлена задача: закупать продукцию и у местных табаководов, чтобы придать таким образом импульс и развитию сельского хозяйства.

Сегодня мы видим на примере Сумгайытского химического промышленного парка обновляющийся, усиливающийся Азербайджан. В особенности, если вспомнить какой была эта территория, в каком она находилась состоянии, когда мы приняли данное решение. Это были прогнившие, развалившиеся, прекратившие работу предприятия, зона экологического бедствия, а также неиспользуемые земли. Сейчас здесь на площади в сотни гектаров создан промышленный парк. Какова его площадь?

Микаил Джаббаров: Общая площадь составляет 508 гектаров.

Президент Ильхам Алиев: 508 гектаров, но, наверное, она еще будет расширяться.

Директор ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» Назим Талыбов: Господин Президент, застроено более 80 процентов.

Президент Ильхам Алиев: В ближайшие два-три года заполнится полностью?

Назим Талыбов: Если такая динамика продолжится, то в ближайшие два-три года будет заполнена полностью.

Президент Ильхам Алиев: Поэтому нужны новые территории. Здесь, вокруг Сумгайыта таких территорий много. Возможно, вам уже сейчас следует разработать план для этих территорий – их очистка, прокладка коммуникаций и другие необходимые вопросы, - чтобы работа не останавливалась. Потому что интерес иностранных инвесторов к нашей стране возрастает, я дал направление и местным инвесторам, чтобы они вкладывали деньги в Азербайджан. Таким образом, развитие здесь должно быть таким стремительным, чтобы и безработица находилась на низком уровне, и зависимость от импорта сократилась до минимума, и чтобы производилась экспортноспособная продукция.

Микаил Джаббаров: Уважаемый господин Президент, мы уже видим реакцию предпринимателей на Ваш призыв – бизнесменов, работающих и в Азербайджане, и за пределами нашей страны. Несмотря на то, что мы пока живем в период действующего карантина, уже есть обращения. Полагаю, что в течение предстоящего года Вам будет доложено о реальных результатах этого призыва.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. В то же время в своем выступлении я обращался, конечно, и к азербайджанским бизнесменам, проживающим за рубежом, чтобы и они вкладывали средства в Азербайджан. Азербайджан – их родина, и они всегда ощущают его поддержку, благодаря сильному Азербайджану и они становятся сильнее. Поэтому азербайджанцы в различных странах добились больших успехов в области экономики, коммерции, бизнеса. Они тоже должны вкладывать средства в свою родину, должны постоянно поддерживать с ней связь, воспитывать своих детей на азербайджанских ценностях, в национальном духе, чтобы их дети владели азербайджанским языком, а также хранили и развивали наши национальные ценности. Если мы сможем мобилизовать все эти факторы в правильном направлении, то поток инвестиций в Азербайджан не прекратится. В этом и заключается наша основная цель. В частности, переживаемый в мире кризис, углубившийся в результате пандемии, конечно же, оказал негативное влияние на многие компании. Но именно в этих условиях нам необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду, и немедленно, не теряя времени добиться новой динамики развития.

Как уже было отмечено, примерно на 85 процентах территории Сумгайытского химического промышленного парка созданы предприятия. Такими темпами территория парка в ближайшие 2-3 года будет заполнена. Это следует расценивать и как показатель успеха намеченной Президентом Ильхамом Алиевым стратегии индустриализации, которая включает ясный взгляд в будущее и постоянное развитие.

Президент Ильхам Алиев: Как я уже отметил, вам необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка, выбрать места, так как, еще раз хочу сказать, такими темпами в течение 2-3 лет эти места будут заполнены, и на 508 гектарах не останется места. Поэтому, посмотрите, где мы можем продолжить это. Необязательно, чтобы это место прилегало к данной территории, оно может быть немного в стороне, но главное, что оно получит статус резидента. Возможно, уже в нынешнем году, не теряя времени, можно приступить к работам по очистке, прокладке коммуникаций, так как это тоже займет время. Когда мы очищали данную территорию, на это потребовалось около года. Очистка, затем коммуникационные работы. Поэтому, возможно, до конца года могут быть выделены определенные средства на проведение этих работ на новом месте, чтобы, когда очередные инвесторы проявили внимание, они не теряли времени.

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Таким образом, общая тенденция развития Сумгайытского химического промышленного парка отличается отношением к новшествам. В этом контексте можно отметить и открытие Центра профессионального образования при нем, так как впервые на территории промышленного парка в стране создается учреждение профессионального образования, в результате чего будет достигнуто несколько стратегических целей: в центре с современной инфраструктурой студентам будут прививаться умения и профессиональные навыки, соответствующие требованиям времени. Специалисты, которые будут участвовать в учебно-образовательном процессе, будут отобраны из числа высококвалифицированных работников резидентов парка. В свою очередь и студенты, пройдя практику на предприятиях Сумгайытского химического промышленного парка, получат возможность обрести рабочее место.