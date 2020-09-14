В Европе протестующие подвергаются полицейскому насилию, но эти вопросы остаются вне обсуждений — депутат

БАКУ /Trend/ - Во время мирных акций в зарубежных странах, в том числе в США и развитых странах Европы, в отношении демонстрантов применяются принуждение и сила. Во Франции — одной из ведущих европейских стран мира, полиция даже не гнушается применением чрезмерной силы с целью сохранения стабильности в стране.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она сообщила, что на днях были опубликованы многочисленные фото и видеоматериалы о полицейском насилии в ходе акций "желтых жилетов" во Франции.

"Во время акций в США, Великобритании, Германии, Испании и других странах Запада полиция отличилась особой жестокостью в отношении протестующих. Декларирующие себя защитниками прав и свобод человека международные организации и институты, которые "не фиксируют" в США и странах Европы полицейское насилие, применение сотрудниками полиции чрезмерной силы, в частности, нарушающих права человека, предвзято комментируют вне контекста меры, принимаемые в Азербайджане против людей, не подчиняющихся законным требованиям полиции, пытаясь исказить суть событий.

Несмотря на жестокое обращение полиции с протестующими в Европе, эти вопросы никогда не обсуждаются, не вызывают протест. Однако, при малейшем инциденте в Азербайджане страну пытаются оклеветать и очернить.

Азербайджанская полиция всегда старается быть вежливой и сдержанной в обращении с гражданами, применение силы в профессиональной деятельности воспринимается как крайняя мера. Недавние события в Баку вновь раз подтвердили эту реальность.

Азербайджанская полиция проявляет большую самоотверженность для сохранения стабильности страны, безопасности своих граждан, что с одобрением воспринимается в обществе", - добавила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)