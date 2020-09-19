В ситуации с Тофигом Ягублу самой непонятной была позиция его дочери - эксперт

БАКУ /Trend/ - Изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу и предоставление разрешения на его лечение в гражданской клинике в первую очередь являются составной частью политики гуманизма государства.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев

По его словам, в то же время эта реальность стала достойным ответом тем, кто в политических целях пытался манипулировать ситуацией в связи с Ягублу: "Хотя представители "пятой колонны", манипулируя такими вопросами, как снижение цен на мировом рынке, вероятность усугубления вследствие пандемии социально-экономической ситуации и т.д., неоднократно пытались клеветать на государство и власть, эти попытки в очередной раз потерпели крах. Как известно, лечащий врач Тофига Ягублу - Агиль Гейбулла отметил, что есть силы, заинтересованные в организации гнусных кампаний с использованием ситуации с Ягублу, и придя в раздражение от этих слов врача, группа представителей радикальной оппозиции разоблачила себя своим поведением. Обратите внимание, что поднявшие в социальных сетях переполох словно хотели наихудшего исхода для Тофига Ягублу. Вызывает исключительное сожаление тот факт, что и дочь Ягублу - Нигяр Хази, продемонстрировав аналогичный подход, действовала так, словно желала усугубления состояния здоровья отца. Изменение меры пресечения в его отношении крайне разочаровало "лидеров" так называемого "Национального совета" и находящихся за границей "грантовых" мигрантов. Тот факт, что их план потерпел фиаско, осознали и их покровители за рубежом. А победили здесь справедливая судебная система и политика гуманизма государства".

Как отметил Гулиев, здоровье Тофига Ягублу находилось под серьезным контролем во время его заключения, были организованы встречи с дочерью Нигяр Хази, Омбудсменом, поддерживалась регулярная телефонная связь с членами семьи и были обеспечены другие условия, но такие лица, как Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Ганимат Захид, Севиндж Османгызы не способны узреть это: "Они пытались играть в аналогичные игры и в ситуации, связанной с Огтаем Гюльалыевым, который попал в ДТП. После того как Гюльалыев пошел на поправку благодаря заботе государства, вышеперечисленные лица забыли о нем. Теперь настала очередь Тофига Ягублу. Однако попытки представителей радикального лагеря выглядят жалкими и смехотворными. Они не перестают злословить даже после такого очевидного фиаско. Их никогда не интересовала участь Ягублу или Гюльалыева. И сейчас они безуспешно стараются скрыть этот факт".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)