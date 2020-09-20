Президент Ильхам Алиев: Нефть для нас – не самоцель, это – средство для создания лучшей жизни, лучших условий, построения лучшей страны

БАКУ /Trend/ - Нефть для нас - не самоцель, это - средство для создания лучшей жизни, лучших условий, построения лучшей страны.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Глава государства напомнил, что в прошлом Баку, Абшеронский полуостров, Сумгайыт преподносились как зоны экологического бедствия, и фактически экологическая катастрофа существовала. "Сегодня многие события забываются. Но самой загрязненной нефтью нашей территорией была Бибиэйбатская бухта. Сейчас Бибиэйбатская бухта превратилась в зону прекрасных парков, отдыха. Поселок Бибиэйбат фактически отстроен заново. То есть, Бибиэйбатская бухта была зоной экологического бедствия, многие, наверное, помнят эту картину. Другой зоной экологического бедствия были Балаханы и его нефтепромыслы. А сейчас посмотрите, Балаханы превратился в красивый поселок, и работы там уже завершаются. Я сам побываю там и посмотрю, как выполняются мои указания. И не только Балаханы, но и все поселки. Я сказал, что все бакинские поселки должны быть благоустроены, там необходимо создать лучшие условия для людей, решить все беспокоящие их проблемы, и эти поселки в эстетическом отношении должны соответствовать современному уровню. В поселках необходимо реставрировать все исторические памятники, и мы дадим им новую жизнь. Вспомним балаханскую свалку. Ядовитый дым оттуда окутывал весь город, и это был яд. Когда я начал заниматься этим вопросом, некоторые говорили, что погасить ее невозможно, потому что она горит снизу, там образуются газы, это очень опасное место, подходить туда нельзя. Некоторые говорили, давайте построим над ней саркофаг. То есть, были такие абсурдные предложения. Но мы нашли путь выхода, полностью очистили. Сегодня там создан прекрасный парк, начал функционировать мусоросжигательный завод. Рядом с ним очередная зона экологического бедствия - озеро Беюкшор. Часть его была очищена. Это тоже была зона экологического бедствия, так как это был открытый нефтяной резервуар, в то же время туда сбрасывались все канализационные воды. В настоящее время там создан бульвар, на озеро садятся птицы", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Другие проекты. Давайте вспомним Черный город. Этого понятия уже нет, на его месте создан Белый город, напомнил он. "Когда мы реализовывали градостроительный проект "Белый город", там было снято по меньшей мере два метра земельного пласта. Все это были нефтяные отложения, гудрон, яд. Рядом расположен нефтеперерабатывающий завод "Азернефтьяг". Его деятельность уже тоже подходит к концу, так как через два года завершится реконструкция на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, будет производиться бензин "Евро-5". Таким образом, транспортные средства, больше всех загрязняющие воздух, будут обеспечены чистым бензином, а нефтеперерабатывающий завод "Азернефтьяг" будет демонтирован. Все резервуары, установки будут демонтированы, там будет большой парк. Также и йодобромный завод. Некоторые не знают, он тоже находился на аэропортовской дороге, это тоже был яд. Мы утилизировали его, перевезли отложения на полигон. Или же посмотрите на экологическую ситуацию в Сумгайыте. Раньше, проезжая мимо Сумгайыта, люди поднимали стекла, чтобы в машину не проникали зловоние, яды. А сегодня Сумгайыт напоминает курортный город. С укреплением промышленного потенциала там были сооружены современные очистные установки, созданы промышленные парки. Сумгайыт считался, возможно, самым загрязненным городом в Советском Союзе, а сегодня это один из самых чистых городов. Все это сделали мы, потому что это жизнь нашего народа, здоровье наших детей, грядущего поколения. Но разве на это обращали внимание во времена царской России, в советский период? Нет. Только план, только добыча, только эксплуатация, даешь нефть, даешь газ. А как же жизнь людей, их быт, здоровье? Поэтому это находится для нас на первом плане", - подчеркнул глава государства.

После избрания президентом я сказал, - это было одно из первых моих заявлений, - что мы должны превратить "черное золото" в человеческий капитал, служить людям, отметил он. "В этой области нам необходимо прежде всего учитывать человеческий фактор, так как нефть для нас - не самоцель, это - средство для создания лучшей жизни, лучших условий, построения лучшей страны, и мы делаем это", - заявил Президент Ильхам Алиев.