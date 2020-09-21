Продолжение гнусных провокаций обернется для Армении тяжелыми последствиями — депутат

ПБАКУ /Trend/ - Как известно, армянская сторона, в очередной раз злоупотребив в своих целях трагической ситуацией на Ближнем Востоке, стремится использовать страшный взрыв в Бейруте. В сложившейся тяжелой ситуации политическое руководство Армении, якобы в целях "помощи" ливанцам армянского происхождения, в рамках незаконной политики заселения оккупированных территорий Азербайджана, переселяет их туда.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов.

По его словам, это не первый случай, когда Армения проводит такую ​​незаконную политику заселения, поскольку страна-оккупант регулярно прибегает к грязным и коварным средствам.

"Ранее со стороны Армении были попытки воспользоваться сложной ситуацией в Сирии и переселить проживающих там армян в оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы нашей страны, и в настоящее время в социальных сетях распространяются видеоматериалы о переселении армян из Ливана в оккупированный азербайджанский город Шушу. Естественно, такие шаги Армении — однозначно грубейшее нарушение норм и принципов международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года и протоколов к ней, в том числе международных обязательств, которые взяла на себя страна-оккупант.

Ни для кого не секрет, что цель незаконной политики заселения — закрепление статус-кво в регионе. Искусственное увеличение количества армян на территории Нагорного Карабаха за счет лиц, не имеющих отношения к этому региону, направлено против возвращения в свои дома изгнанных отсюда вынужденных переселенцев, доказывает, что политическое руководство Армении даже не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров", - сказал Байрамов.

Депутат подчеркнул, что основная цель Армении заключается в срыве переговорного процесса и закреплении статус-кво.

"Но Армения никогда не должна забывать, что Азербайджан не позволит, чтобы его земли оставались под оккупацией. В интервью местным СМИ Президент Ильхам Алиев направил Армении недвусмысленное послание. Глава государства сказал: "Мы обязательно вернемся на наши земли. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля, историческая азербайджанская земля. Нагорный Карабах – наша древняя, историческая земля, и мы обязательно вернемся на эти земли. Мы восстановим все разрушенные исторические памятники, дома. Дадим улицам азербайджанские названия, вернем переименованным селам их настоящие названия. Мы обязательно сделаем это, потому что правда на нашей стороне. Мы не претендуем на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим.".

Армения должна сделать должные выводы из этого послания, и прекратить свои гнусные и провокационные действия. В противном случае последствия для Армении будут тяжелыми", - подытожил Кямран Байрамов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)