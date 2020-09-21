Очередная провокация Армении будет иметь крайне серьезные последствия для этой страны — депутат

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт остается не разрешенным, стал самой серьезной угрозой безопасности и стабильности в регионе. Ход событий показывает, что в нынешней ситуации крайне высок риск повторного возгорания конфликта и военных столкновений.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов.

Он отметил, что хотя Азербайджан проявлял сдержанность и спокойствие, правительство Армении нагнетает ситуацию различными провокациями, поэтому иссякла надежда не только на успех мирных переговоров, но даже на их продолжение.

По словам депутата, на фоне последних событий переговоры с Арменией кажутся бессмысленными, причем это видит не только Азербайджан, но и международное сообщество, включая сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"И Президент Азербайджана в своем интервью местным СМИ открыто заявил, что переговоры фактически приостановлены. Это, на самом деле, является открытым посланием также и сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Азербайджан проявил достаточно сдержанности, но похоже, Пашинян и его команда, неспособные адекватно анализировать политические процессы и послания, не могут сделать правильные выводы.

Считаю, что Армения, которая раз за разом терпит неудачи как во внутренней, так и во внешней политике, такими провокациями сама себя толкает в пропасть. Один из экс-президентов Армении на днях заявил в интервью, что у Армении нет экономических и других ресурсов, чтобы устоять в затяжной войне", - сказал Мамедов.

Депутат добавил, что фактически сегодня имеются достоверные данные о том, что Армения готовится к новым провокациям, и эта информация публикуется и в некоторых зарубежных СМИ.

"Происходящие сегодня события, гибель одного, ранение другого азербайджанского военнослужащего, уничтожение армянского БПЛА на передовой подтверждают эту информацию. Однако государство и народ Азербайджана полностью готовы предотвратить любые провокации как в морально-психологической, так и в военной и экономической плоскостях. Считаю, что очередная провокация, к которой прибегнет Армения, будет иметь крайне серьезные последствия для этой страны. К сожалению, силы, находящиеся у власти в Армении, не сознают эту реальность", - подытожил Рамин Мамедов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)