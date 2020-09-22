Депутат: Азербайджан даст достойный отпор любым провокациям Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия способна дать достойный отпор военным провокациям Армении.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член Политсовета ПЕА Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что имитируя переговоры, руководство Армении препятствует мирному разрешению нагорно-карабахской проблемы, пытается сохранить статус-кво: «Военная провокация, совершенная в июле, акты террора против гражданских лиц, отправка диверсионной группы в августе - логическое продолжение политики, проводимой властью Армении. Цель - сорвать переговоры, а затем обвинить Азербайджан и сохранить неизменным статус-кво. Но Азербайджан не собирается участвовать в переговорах ради самого процесса. Руководство Армении длительное время продолжает агрессивную политику, и,ра за разом совершая провокации, срывает переговорный процесс. Как заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, в нынешних условиях абсурдные заявления, провокационные шаги руководства государства-оккупанта сводят на нет значение переговоров. Своими неадекватными суждениями Пашинян наносит сокрушительный удар по переговорному процессу, и, говоря «Карабах – это Армения», делает переговорный процесс бессмысленным».

Гусейнов добавил, что Азербайджан никогда не согласится изменить формат переговоров, и никакой о контактах с марионеточным криминальным "режимом" хунты не может быть и речи: « СБ ООН видит, что принятые им резолюции не выполняются, что Армения не признает документы, принятые ЕС, Европарламентом, СЕ, другими международными организациями об армянской агрессии, в то время как Минская группа прекрасно понимает, что мирные переговоры никаких результатов не приносят. И в этой ситуации они должны понять, что Азербайджан может начать широкомасштабные военные операции по освобождению своих земель».

Депутат подчеркнул, что Армения, вооружаясь, готовится к войне: «Армения концентрирует силы у линии соприкосновения. Если Армения не откажется от грязных намерений, последствия для нее будут плачевными. Азербайджан требует незамедлительного и полного вывода армянских войск с оккупированных территорий».

Айдын Гусейнов также напомнил, что Азербайджан на протяжении стольких лет требует от международных организаций мирного урегулирования конфликта, заявляет о безрезультатности имитации переговоров, о том, что терпение азербайджанского народа и Азербайджанского государства не бесконечно, и он освободит оккупированные территории: «Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев открыто и конкретно предупредил силы, стоящие за армянским терроризмом, заявив, что вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении. Сегодня все, тесно сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, ждут его приказа».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)