МИД раскрыл детали встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, после встречи министров наединесостоялась расширенная встреча с участием делегаций обеих сторон.

Министры с удовлетворением отметили развивающееся двустороннее стратегическое партнерство. Было отмечено, что отношения на высоком уровне между нашими странами, в том числе на уровне глав государств, ярко проявляются не только на словах, но и на деле. Было подчеркнуто, что взаимные визиты внесли позитивный вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

Грузинский министр Давид Залкалиани высоко отозвался о заявлениях в связи с Грузией, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 сентября в интервью местным СМИ.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве по многим вопросам двусторонней повестки дня, включая политическую, экономическую, торговую, энергетическую, транспортную, туристическую, гуманитарную и другие области. Говоря о сотрудничестве в энергетической и транспортной сферах было подчеркнуто, что перспективы полного ввода в эксплуатацию и расширения Южного газового коридора, нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс внесли свой вклад в социально-экономическое развитие не только двух стран, но и всего региона. Был также отмечен большой потенциал дальнейшего развития торгово-экономических отношений и важность его полного использования.

В ходе встречи было подчеркнуто, что наши страны столкнулись со схожими угрозами безопасности и в борьбе с этим наблюдается схожий подход. Стороны отметили необходимость уважения норм и принципов международного права, в частности соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Было отмечено, что наряду с двусторонним сотрудничеством наши страны успешно сотрудничают и поддерживают друг друга и в многосторонних форматах.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что неурегулированные конфликты представляют серьезную угрозу для безопасности в регионе, и проинформировал коллегу о последних военных провокациях ВС Армении. Была подчеркнута важность урегулирования конфликта на принципе территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Министры отметили, что в период пандемии между двумя странами поддерживался высокий уровень координации и сотрудничества, был обеспечен беспрепятственный поток грузоперевозок.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)