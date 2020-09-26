Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности

БАКУ /Trend/ - Слова премьер-министра Армении Никола Пашияняна, сказанные во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН о недопустимости применение силы и принуждений на международной арене о том, что якобы Армения является сторонницей мира в ООН, понять невозможно, и я не считаю их искренними.

Об этом в субботу сказал Trend член Великого национального собрания Турции, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

«Во-первых, Пашиняна следует вразумить, не Армения ли 30 лет держит под оккупацией азербайджанские земли?! То есть, Пашинян пытается вести себя так, словно Армения не является страной-оккупантом. Глядя на поведение и действия Пашиняна после его вступления в должность премьер-министра Армении видно, что он проводит политику, далекую от мира и стабильности в регионе. В то время, когда весь мир боролся с коронавирусом, они провели в оккупированном Нагорном Карабахе фиктивные «президентские выборы», которые не признало мировое сообщество, в том числе, Минская группа ОБСЕ И ЕС. Более того, они провели в Шуше т.н. «инаугурацию». И как после этого можно верить в призывы Пашиняна к миру, с которыми он выступил в ООН?! Как объяснить убийства азербайджанских военнослужащих и гражданского лица во время попытки нападения армянских вооруженных силы в Товузском направлении в июле этого года?! И это он говорит в ООН о недопустимости применения силы и насилия?!»

Шамиль Айрым отметил, что естественно, азербайджанские вооруженные силы дали достойный отпор этим провокациям: «Во всех своих выступлениях Президент Ильхам Алиев заявляет, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в соответствии с известными резолюциями СБ ООН. То есть, прежде Армения должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. К сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ, являющейся посредником по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, оказалась безуспешной».

Айрым подчеркнул, что Армения играет в опасную игру, и для изменения демографической ситуации в Нагорном Карабахе незаконно переселяет на оккупированные азербайджанские территории армян из Сирии, Ирака и Ливана: «По последней информации, в оккупированный Нагорный Карабах и семь прилегающих районов переселяют членов террористической организации и наемников, в том числе, членов РПК, И Армения готовит этих убийц к войне с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения вооружается, и даже предупредил об этом президента России Владимира Путина. Вооружение поставляется в Армению воздушным путем. И если бы это действительно были стройматериалы, то они поставлялись бы по железной дороге. Все вышеизложенное говорит о неискренности Пашиняна, и очевидно, что он вместе с покровителями ведет подготовку к войне с Азербайджаном».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)