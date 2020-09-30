БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждаются две новые медали.

Как передает в среду Trend, сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) в первом чтении на обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейных медалей Азербайджана "140-летие Азербайджанских железных дорог(1880-2020)" и "10-летие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана (2012-2020)"

После обсуждений законопроект был принят путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)