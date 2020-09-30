В Азербайджане учреждаются две новые медали
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждаются две новые медали.
Как передает в среду Trend, сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) в первом чтении на обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейных медалей Азербайджана "140-летие Азербайджанских железных дорог(1880-2020)" и "10-летие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана (2012-2020)"
После обсуждений законопроект был принят путем голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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