Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению
БАКУ /Trend/ - Франция открыто поддерживает Армению
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре, сообщает в понедельник Trend.
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