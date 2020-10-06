Резолюция конгрессменов США противоречит интересам Европы — депутат

БАКУ /Trend/ - Проект резолюции № 1165, который собираются выносить на обсуждение в Палате представителей Конгресса США, автором которой является проармянский депутат Джеки Шпейер, противоречит интересам не только Азербайджана, но и региональной безопасности Европы.

Об этом на сегодняшнем брифинге, проведенном в Милли Меджлисе, сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямал Джафаров, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что незаконный режим в Нагорном Карабахе утверждает, что нанесет удары по Мингячевирскому водохранилищу, а также по районам, через которые проходят трубопроводы стратегического значения TAP, TANAP: "Считаю, что эти угрозы противоречат и интересам Европы. Поэтому другие страны тоже должны активно участвовать в этом процессе, и вместе с гражданами Азербайджана не допустить принятия этой резолюции".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )